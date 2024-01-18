تيكي تاكا.. لاعبات برشلونة يتلاعبن بريال مدريد (فيديو)
برشلونة صعد إلى نهائي كأس السوبر للسيدات بعد فوزه على ريال مدريد 4/0
انتشر مقطع فيديو من مباراة سيدات برشلونة وريال مدريد، ظهرت فيه لاعبات الفريق الكتالوني وهن يتلاعبن بسيدات ريال مدريد، خلال مباراة الفريقين في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني للسيدات، والتي انتهت بفوز البارسا 4/0.
وتجاوز فريق برشلونة ريال مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني وفاز بنتيجة 4-0.
وانتشر فيديو على مواقع التواصل للاعبات برشلونة، حيث شهد الفيديو "تيكي تاكا"، وعدة تمريرات بين لاعبات البارسا، على طريقة رجال الفريق الكتالوني.
وصعد برشلونة إلى نهائي كأس السوبر للسيدات بعد فوزه على ريال مدريد 4/0، بثنائية من ماريونا كالدينتي، وسلمى بارالويلو.
وسيقام نهائي كأس السوبر الإسباني، يوم السبت المقبل، بين برشلونة وليفانتي على الملعب البلدي في بوتاركي (ليغانيس).