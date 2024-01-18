تيكي تاكا.. لاعبات برشلونة يتلاعبن بريال مدريد (فيديو)

وصعد برشلونة إلى نهائي كأس السوبر للسيدات بعد فوزه على ريال مدريد 4/0، بثنائية من ماريونا كالدينتي، وسلمى بارالويلو.

وسيقام نهائي كأس السوبر الإسباني، يوم السبت المقبل، بين برشلونة وليفانتي على الملعب البلدي في بوتاركي (ليغانيس).