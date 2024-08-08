تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، خسارة ثقيلة أمام ألميريا الإسباني بثلاثية نظيفة مساء الخميس، وذلك قبيل مواجهة التعاون في كأس السوبر السعودي.

وفي المباراة التي أقيمت على ملعب ألبوفيرا، ضمن المباريات التحضيرية للموسم الجديد 2024-2025، سقط النصر في فخ الهزيمة أمام ألميريا 0/3.

نجح ألميريا في تسجيل هدفين بالشوط الأول، وتقدم عن طريق على لاجامي مدافع النصر بالخطأ في مرماه في الدقيقة 35.

وأضاف لويس خافيير سواريز، الهدف الثاني لأميريا في الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني، اختتم سيزار مونتيس ثلاثية الفريق الإسباني في الدقيقة 60.

وتعد مواجهة ألميريا آخر استعدادات النصر، قبل بدء مبارياته الرسمية، حيث يلعب "العالمي" ضد التعاون يوم 14 أغسطس الجاري في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وكان الفريق السعودي نقل معسكره من البرتغال إلى إسبانيا، وخاض مباراة قوية أمام غرناطة، لكنها انتهت بخسارته (0-1).

وخلال معسكر البرتغال، تعادل النصر مع لوليتانو (1-1)، ثم تغلب على ماريتيمو (1-0)، وتعادل مع فارنسي (1-1)، ثم خسر أمام بورتيمونينسي (0-1) وبورتو (0-4).