مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك ضد وادي دجلة بالدوري المصري

يسعى نادي الزمالك لاستعادة صدارة جدول الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، عندما يحل ضيفًا على فريق وادي دجلة، مساء اليوم الأحد، على استاد السلام، في إطار منافسات الجولة الخامسة من المسابقة.

يأتي الزمالك إلى هذه المباراة في المركز الثاني بجدول الترتيب، برصيد 10 نقاط جمعها من خوضه أربع مباريات، بعد أن انتزع المصري البورسعيدي صدارة الدوري، إثر فوزه على ضيفه كهرباء الإسماعيلية بأربعة أهداف نظيفة.

ورفع المصري البورسعيدي رصيده إلى 11 نقطة في المركز الأول.

ويواجه الزمالك ضغوطًا لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، للحاق بالمصري البورسعيدي على صدارة الدوري، أو تجاوزه في حال تحقق الفوز.

وتقدم "إرم نيوز" بثًا مباشرًا لمباراة الزمالك ضد وادي دجلة بالدوري المصري

تشكيل الزمالك