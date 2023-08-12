ثلاثي هجوم الأهلي السعودي يخطف الأنظار بإيقاعه الإنجليزي السريع

تباين أداء الصفقات الجديدة التي أبرمها الأهلي ما بين روبرتو فيرمينو "الجهنمي"، وهفوة إدوار ميندي التي كادت أن تكلف الفريق العائد لدوري الأضواء كثيرًا لكنه حقق المطلوب بفوزه 3/1 على الحزم في انطلاقة دوري المحترفين السعودي.

واستعان الأهلي بكامل ترسانته أمام الحزم، العائد هو الآخر إلى دوري الأضواء، معتمدًا على إدوار ميندي في حراسة المرمى، وروجر إيبانيز في الدفاع، وفرانك كيسي في خط الوسط، إضافة إلى خط الهجوم الناري المؤلف من رياض محرز، وآلان سانت-ماكسيمين وفيرمينو.

ورغم أن فيليب جوفيا مدرب الحزم لم يُسم أحدًا بعينه عندما قال بعد المباراة إن "كفاءة أداء لاعبي الأهلي هي التي صنعت الفارق في النهاية"، فإن وسائل الإعلام العالمية أغدقت على فيرمينو بالثناء، إذ سجل لاعب ليفربول السابق 3 أهداف بخلاف هدف آخر ألغاه الحكم بداعي التسلل.