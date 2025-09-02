بعد فضيحة عقد كولر.. كم سيدفع الأهلي للتخلص من ريبيرو؟

أقال الأهلي المصري مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو بعد رحلة قصيرة استمرت 3 أشهر فقط بسبب سوء النتائج.

ولم يحقق الأهلي سوى انتصار وحيد تحت قيادة ريبيرو خلال 7 مباريات رسمية، وتلقى خسارتين وتعادل خلال 4 مباريات.

وتولى ريبيرو قيادة الأهلي بعد ولاية مؤقتة لمدربه عماد النحاس عقب إقالة السويسري مارسيل كولر المدير الفني السابق.

وتسببت إقالة كولر في تكبد الأهلي خسائر مالية فادحة خاصة أن الشرط الجزائي في عقد المدير الفني السويسري كان يلزم القلعة الحمراء بسداد باقي رواتبه حتى شهر يونيو 2026.

وتوصل الأهلي لاتفاق مع كولر بسداد رواتب 3 أشهر بحسب بيان رسمي صادر عن القلعة الحمراء.

وكشفت قناة MBC MASR 2 عن مفاوضات تدور بين الأهلي ومحامي المدرب الإسباني بعد الاتفاق على فسخ التعاقد بالتراضي.

وأوضحت أن عقد ريبيرو يشمل شرطاً جزائياً قيمته رواتب 3 أشهر كما أن الأهلي يبحث مع محامي المدرب تخفيض الشرط الجزائي إلى راتب شهر أو شهر ونصف الشهر وهناك ترحيب من جانب ريبيرو.

وبحسب تقارير صحفية فإن ريبيرو وجهازه المعاون تقاضوا 165 ألف دولار أمريكي شهرياً وهو ما يعني أن قيمة الشرط الجزائي لمدة 3 أشهر تبلغ 480 ألف دولار.