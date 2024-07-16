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رياضة

ريال مدريد يستهدف التعاقد مع نجم ليفربول

ريال مدريد يستهدف التعاقد مع نجم ليفربول
ريال مدريد الإسبانيالمصدر: الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد
إرم نيوز
إرم نيوز
16 يوليو 2024، 10:50 م

يستهدف ريال مدريد الإسباني التعاقد مع أحد نجوم ليفربول الإنجليزي في الموسم المقبل.

وأعلن ريال مدريد تعاقده مع الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي إندريك لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية عن رغبة ريال مدريد في التعاقد مع ترينت أرنولد نجم ليفربول في الموسم الجديد.

وأكد تقرير مطول كشفه موقع " sportskeeda" أن أرنولد يعد أحد أهداف المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لتدعيم صفوف الفريق المدريدي في الفترة القادمة.

وأشار إلى أن أرنولد يعد الخيار المثالي بالنسبة لفريق ريال مدريد لتدعيم الجبهة اليمنى في المرحلة المقبلة رغم تألق داني كارفخال نجم منتخب إسبانيا والعملاق المدريدي.

وأكد الصحفي الألماني كريستيان فالك عبر حسابه بمنصة إكس أن أرنولد لديه اهتمام من جانب مسؤولي ريال مدريد منذ شهر تقريبًا.

وأوضح فالك أن هناك اتصالات تتم بين الجانبين في هذا الشأن مؤكدًا أن اللاعب يرفض تمديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل مع ليفربول ويطمع في خوض تجربة جديدة.

ويأمل ليفربول حسم مصير أرنولد قبل بداية الموسم الحالي خاصة أن الفريق الإنجليزي قد يوافق على بيع اللاعب حال استمرار رفضه التجديد.

 

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