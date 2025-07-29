فاصل في مسيرته.. 3 تحديات كبرى تواجه فينيسيوس في الموسم الجديد

كتب – نور الدين ميفراني

يواجه البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، وضعًا صعبًا بعد فشل محاولات تجديد عقده بسبب مطالبته بمساواة النجم الفرنسي كيليان مبابي في الراتب، بالإضافة إلى مستواه السيئ في الموسم الماضي، وهو ما يجعل الأنظار متجهة نحوه في الموسم الجديد.

وينتظر أن يتدخل فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، بشكل شخصي في قضية تجديد عقد النجم البرازيلي، رغم أن عقده ينتهي صيف 2027؛ إذ تسعى إدارة الفريق إلى استقرار غرفة الملابس والتركيز على منافسات الموسم المقبل.

وقضى فينيسيوس جونيور عطلته في ريو دي جانيرو بالبرازيل، ويستعد للعودة إلى تدريبات فريقه استعدادًا لبداية الموسم الجديد، حيث تنتظره ثلاثة تحديات مهمة.

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استعادة مستوى موسم 2023-2024

قدّم النجم البرازيلي مستوى مميزًا خلال موسم 2023-2024، وقاد الفريق للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ15، وسجّل في النهائي أمام بروسيا دورتموند، بالإضافة إلى الفوز بلقبي الدوري الإسباني وكأس السوبر.

وإجمالًا، شارك في 39 لقاءً، سجّل خلالها 24 هدفًا، وقدم 9 تمريرات حاسمة، وكان أبرز مرشح للفوز بالكرة الذهبية، لكنه خسر بفارق صغير أمام الإسباني رودري، نجم مانشستر سيتي، في قرار أغضب ريال مدريد، فيما توّج بجائزة أفضل لاعب في العالم من قبل "فيفا".

ويسعى فينيسيوس جونيور لاستعادة مستواه، وتقديم أداء أفضل مما قدّمه في موسم 2023-2024؛ ليكون قادرًا على فرض شروطه على ريال مدريد.

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مساعدة المدرب تشابي ألونسو في هزيمة برشلونة فليك

تعاقد ريال مدريد مع لاعبه السابق تشابي ألونسو مدربًا جديدًا، لخلافة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بعد تألقه خلال تجربته في تدريب فريق باير ليفركوزن.

ويأمل تشابي ألونسو في إعادة ريال مدريد إلى قمة كرة القدم الإسبانية، وهزيمة برشلونة، الذي جعله المدرب الألماني هانزي فليك فريقًا قويًا وممتعًا.

ويعتبر ألونسو النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور قطعة أساسية في الفريق، ويأمل في أن يساعده اللاعب في التفوق هذا الموسم.

مساعدة مدربه السابق كارلو أنشيلوتي في منتخب البرازيل

عيّن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدربًا جديدًا للمنتخب بعد نهاية موسمه مع ريال مدريد، وقاده في لقاءين تعادل في أحدهما أمام الإكوادور، وفاز في الثاني على باراغواي 1-0.

وسجّل فينيسيوس أول هدف في مشوار أنشيلوتي مع "السامبا"، وتأهل رسميًا لكأس العالم، ويرغب بالتأكيد في التتويج باللقب.

ويدين فينيسيوس لكارلو أنشيلوتي بالكثير، لكون المدرب الإيطالي منحه الثقة وطور مستواه ليصبح نجمًا في ريال مدريد، ويرغب في رد الجميل عبر التألق في نهائيات كأس العالم صيف 2026.