أسفرت قرعة مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة عن مواجهات مثيرة للفرق العربية التي تشارك في النظام الجديد للبطولة القارية.

ويشمل النظام الجديد للبطولة مشاركة 24 فريقًا تُقَسَّم جغرافيًا إلى قسمين الشرقي والغربي.

ويلعب في كل مجموعة 12 فريقًا، ويخوض كل فريق 8 مواجهات من بينها 4 على ملعبه و4 لقاءات خارج أرضه.

وتقام البطولة بنظام الدوري لتحديد 8 أندية تتأهل عن كل مجموعة ليتم تحديد مواجهات دور الستة عشر التي تقام بنظام الذهاب والإياب بين فرق الشرق والغرب.

وتلعب أندية المملكة العربية السعودية الهلال والنصر والأهلي ضد العين الإماراتي حامل اللقب.

ويخرج الهلال السعودي لمواجهة العين والوصل الإماراتيين والسد والريان القطريين، بينما يلعب على أرضه ضد بيرسبوليس الإيراني والشرطة العراقي والاستقلال الإيراني والغرافة القطري.

ويلعب الأهلي السعودي على أرضه ضد بيرسبوليس والشرطة والاستقلال والغرافة بينما يخرج لمواجهة السد والعين والريان والوصل.

ويلتقي النصر على أرضه كلاً من الريان والسد والعين والوصل بينما يخرج لمواجهة الشرطة والاستقلال وبيرسبوليس والغرافة.