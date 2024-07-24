كشفت تقارير إعلامية عن آخر تطورات مفاوضات النادي الأهلي المصري، مع إياد العسقلاني، لاعب روستوف الروسي، والمغربي يحيى عطية الله لاعب نادي سوتشي الروسي.

وارتبط الثنائي يحيى عطية الله وإياد العسقلاني، بالانتقال إلى الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال الإعلامي هاني حتحوت إن إياد العسقلاني المحترف المصري بصفوف روستوف الروسي، ترك أمر مفاوضاته مع الأهلي في أيدي وكلائه.

وأكد حتحوت عبر برنامجه، أن إياد يقترب من الانضمام للأهلي، رغم تصريحاته بأن الأمر متروك في أيدي وكلائه سواء بالاستمرار في روسيا، واستكمال مسيرة المحترفين المصريين في الخارج، أو العودة وارتداء القميص الأحمر.

وكان إياد العسقلاني قد انتقل إلى صفوف روستوف الروسي في فبراير الماضي من نادي الإسماعيلي، ويوجد شرط جزائي بمبلغ 7 ملايين يورو مع ناديه.

أما يحيى عطية الله، قد أكد حتحوت أن الأمور اقتربت تمامًا، مع النادي الأهلي.

وأوضح: "على المستوى الشخصي اللاعب مرحب بالانضمام للأهلي، واتفق تقريبا على كافة التفاصيل، ويتبقى فقط أن يتفق الأهلي مع ناديه الروسي، حيث توجد اختلافات مالية بين الطرفين، ولكن ستُحَلّ".