الكشف عن تشخيص إصابة كاليدو كوليبالي نجم الهلال السعودي
كشفت تقارير صحفية عن التشخيص النهائي للإصابة التي تعرّض لها السنغالي كاليدو كوليبالي، نجم الهلال السعودي، إذ تم استبعاده من القائمة التي ستواجه أبها، مساء اليوم الاثنين، ضمن الجولة الأولى لدوري روشن السعودي.
وأوضحت صحيفة "الرياضية"، أن "الفحوصات الطبية التي خضع لها السنغالي كاليدو كوليبالي، أمس، أثبتت إصابته بتمزق في عضلة الفخذ الخلفية، تعرض لها خلال لقاء الديربي أمام النصر، في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية".
ونقلت الصحيفة عن مصادرها، قائلة إن اللاعب سيغيب عن المشاركة مع "الزعيم" لمدة تتراوح بين أسبوعين وأربعة أسابيع، إذ يحتاج لعلاج وتأهيل.
وكان الهلال السعودي خسر لقب البطولة العربية للأندية، أول أمس السبت، لصالح مواطنه النصر، بثنائية مقابل هدف، في مباراة امتدت لشوطين إضافيين.
وأنهى فريق الهلال الموسم الماضي في الدوري السعودي للمحترفين بالمركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 59 نقطة.