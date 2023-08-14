الكشف عن تشخيص إصابة كاليدو كوليبالي نجم الهلال السعودي

كشفت تقارير صحفية عن التشخيص النهائي للإصابة التي تعرّض لها السنغالي كاليدو كوليبالي، نجم الهلال السعودي، إذ تم استبعاده من القائمة التي ستواجه أبها، مساء اليوم الاثنين، ضمن الجولة الأولى لدوري روشن السعودي.

وأوضحت صحيفة "الرياضية"، أن "الفحوصات الطبية التي خضع لها السنغالي كاليدو كوليبالي، أمس، أثبتت إصابته بتمزق في عضلة الفخذ الخلفية، تعرض لها خلال لقاء الديربي أمام النصر، في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية".