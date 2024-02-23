الهلال يكرر فوزه على سيباهان ليواجه الاتحاد بربع نهائي دوري أبطال آسيا

سجل فارشاد أحمد زاده مهاجم سيباهان هدف فريقه الوحيد بعد تسع دقائق من نهاية الاستراحة، بعد أن وضع الكرة في شباك ياسين بونو حارس الهلال من مسافة قريبة.

لكن سالم الدوسري احتفل بالمباراة 400 له مع الهلال بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 76 بعد أن استلم الكرة على حدود المنطقة وراوغ أحد المدافعين وتقدم ليسدد بالقدم اليمنى ببراعة في الشباك.

وكاد الدوسري يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 82 بتسديدة من داخل المنطقة أبعدها الدفاع لتصل الكرة إلى روبن نيفيز ليتكفل البرتغالي بتسجيل الهدف بتسديدة مذهلة من خارج منطقة الجزاء لم يتمكن بايام نيازماند حارس سيباهان من التعامل معها.

واختتم الصربي ألكسندر ميتروفيتش أهداف المباراة بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع بتسديدة من مسافة قريبة.