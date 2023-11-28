برونا بيانكاردي تعلن انفصالها عن نيمار

ونشرت برونا بيانكاردي، اليوم الثلاثاء، بيانًا عبر خاصية "ستوري" بحسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" قالت فيه إن علاقتها بنيمار انتهت.

كما طلبت بيانكاردي صاحبة الـ28 عامًا من الجمهور التوقف عن ربطها باللاعب.

وقالت: "هذا أمر خاص، لكن بما أنني أتعرض للأخبار والافتراضات والنكات بشكل يومي، أعلمكم أنني لست على علاقة".

كما ضمنت بيانكاردي الحفاظ على علاقة ودية مع والد ابنتهما قائلة: "نحن والدا مافي، وهذا هو سبب ارتباطنا.. آمل أن تتوقفوا عن ترديد الأخبار المتكررة. شكرًا لكم".