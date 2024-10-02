شقيق مبابي يقود احتفال فريق ليل بعد الفوز على ريال مدريد

قاد إيثان مبابي لاعب نادي ليل الفرنسي، شقيق كيليان مبابي، لاعب نادي ريال مدريد، زملاءه في الفريق للاحتفال بالفوز على الفريق الإسباني بدوري أبطال أوروبا.

ليل فاز 1-صفر على ريال مدريد بهدف من ركلة جزاء في الشوط الأول في مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء.

وتجرع ريال مدريد، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، أول هزيمة في المسابقة بعد 14 مباراة لم يعرف فيها طعم الخسارة.

وعقب المباراة قاد إيثان مبابي شقيق مبابي، زملاءه في ليل، للاحتفال في غرفة خلع الملابس، بعد أن التفوا حول الطاولة، وأخذوا في الاحتفال بفرحة كبيرة.

وسجل جوناثان ديفيد هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول ليلحق بريال مدريد، الفائز باللقب 15 مرة، الذي لم يخسر في آخر 36 مباراة خاضها منذ يناير الماضي في كل المسابقات، قبل لقاء اليوم.

وبهذا يرتفع رصيد الفريق الفرنسي إلى 3 نقاط من مباراتين من أصل 8 جولات يخوضها كل فريق في الصيغة الجديدة من البطولة.

وتجمد رصيد ريال عند 3 نقاط بعدما استهل مشواره في البطولة بالفوز على شتوتغارت.