بعد عام كامل.. نيمار يعود للمشاركة مع الهلال السعودي

عاد البرازيلي نيمار دا سيلفا بعد غياب طويل للمشاركة مع فريقه الهلال السعودي.

وشارك نيمار بديلا بعد مرور 77 دقيقة على حساب زميله ناصر الدوسري في مباراة العين مساء اليوم الاثنين على ملعب "هزاع بن زايد" في الإمارات ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتعرض نيمار للإصابة بقطع في الرباط الصليبي في مباراة منتخب بلاده البرازيل ضد أوروغواي، في أكتوبر 2023 بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 عن قارة أمريكا الجنوبية.

وأجرى نيمار عملية جراحية وقتها وغاب عن المستطيل الأخضر لمدة عام كامل بسبب عدم الجاهزية البدنية.

ولعب نيمار مع الهلال 5 مباريات فقط، كان آخرها في لقاء نساجي مازاندران الإيراني بدوري أبطال آسيا في نسخة الموسم الماضي، الذي أقيم يوم 3 أكتوبر الماضي.

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وكان نيمار قد عاد إلى قائمة الهلال للمرة الأولى في مباراة العين، بعد أن قرر البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للفريق السعودي قيده بالقائمة المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة بعد رفع اسمه من قائمة الفريق بدوري روشن للمحترفين.