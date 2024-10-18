"كابوس" ينتظر حسام حسن

يعيش حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، حالة من القلق الشديد بشأن مستقبله مع الفراعنة رغم نجاحه في قيادة منتخب بلاده لحسم التأهل مبكرًا إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية للمرة 27 في تاريخه.

وحقق منتخب مصر انطلاقة رائعة بقيادة حسام حسن، وفاز خلال الجولات الأربع الأولى بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية بالعلامة الكاملة ليضمن مقعدًا في النهائيات التي تستضيفها المغرب نهاية العام المقبل.

وتولى حسام حسن قيادة منتخب مصر بعد الخروج المرير من ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية الماضية على يد الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح خلال شهر فبراير الماضي ليرحل بعدها المدرب البرتغالي روي فيتوريا.

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سبب قلق حسام حسن يتمثل في اقتراب هاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم من العودة لرئاسة الاتحاد المصري.

وأعلن الاتحاد المصري فتح باب الترشح لخوض انتخابات مجلس إدارة جديد يوم 10 نوفمبر المقبل على أن تجرى الانتخابات يوم 10 ديسمبر المقبل.

وتبدو العلاقة متوترة لأقصى درجة بين حسام حسن وهاني أبوريدة لدرجة أن مدرب الفراعنة خرج في مؤتمر صحفي قبل لقاء موريتانيا بالجولة الثالثة بالتصفيات مطالبًا بعدم عودة الوجوه القديمة التي أدارت الكرة المصرية لسنوات.

وحدد حسام حسن بشكل واضح مجلس هاني أبوريدة السابق متحدثًا حول تورط هذه الأسماء القديمة في الفشل الكبير ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي استضافتها مصر وودع خلالها الفراعنة من ثمن النهائي.