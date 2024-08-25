كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن مصير محمد عواد حارس مرمى الفريق، بعد رحيله رسميًا عن صفوف القلعة البيضاء.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، قد أبلغ عواد في وقت سابق بعدم تجديد تعاقده، ورحيله عن الفريق بشكل رسمي.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، أن محمد عواد حارس الفريق أبلغ إدارة الزمالك بالانتقال إلى بيراميدز.

وقال المصدر إن الزمالك يبحث حاليا التعاقد مع محمود جنش لاعب مودرن سبورت، وعودته إلى صفوف الفريق مرة أخرى.

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وتابع أن هناك أسماء أخرى يبحث الزمالك التعاقد معها، مثل صبحي سليمان حارس الاتحاد والمعار إلى الجونة.

وأضاف أن هناك أيضا محمد شعبان حارس طلائع الجيش ولكن غوميز تحفظ على مستواه الفني.

وأتم أن الزمالك سيحسم الأمور خلال الساعات القليلة المقبلة.