منذ الإعلان عن تولّي فينسنت كومباني قيادة فريقه بايرن ميونخ الألماني بشكل رسمي، لفت أحد الأشخاص في جهازه الفني بشكل خاص أنظار الجماهير، وهو روديسي مونينجي، والذي يعمل كمساعد شخصي له، ومسؤولاً عن الأمور التنظيمية في إدارة الفريق.

وفي مايو الماضي، أعلن بايرن ميونخ تعاقده مع كومباني مدربًا جديدًا له، بعدما وقع البلجيكي البالغ من العمر 38 عامًا مع بطل الدوري الألماني حتى 30 يونيو 2027.

وسيدعم كومباني، 3 مدربين مساعدين هم آرون دانكس (39 عامًا)، ورينيه مارتيش (31 عامًا)، وفلوريبيرت نغالولا (37 عامًا).

وسيتواجد ضمن الجهاز الشاب للمدرب البلجيكي، برام جيرز (31 عامًا)، وروديسي مونينجي، كمنظمي تدريب.

ووفقًا لما ذكره موقع "t-online" فإن روديسي مونينجي يعرف كومباني منذ فترة طويلة، ورافقه في بعض الأحيان خلال فترة لعبه سابقًا في نادي هامبورغ (من 2006 إلى 2008). وحاليًا، يعمل مواطنه كمساعد شخصي له في الأمور التنظيمية ضمن إدارة الفرق التي يتولّى تدريبها، وقد شغل هذا الدور أيضًا في محطات كومباني التدريبية في أندرلخت وبيرنلي.

كما ذكر موقع "HLN" أن روديسي هو أكثر من مجرد مساعد شخصي لكومباني، فهو صديق قديم له وحارسه الشخصي وسائقه، لقد كان روديسي بجانب كومباني لسنوات عديدة، ويساعده في كل جوانب حياته، داخل وخارج الملعب.

وفي منشور سابق لروديسي، عبر حسابه على "إنستغرام" بعد الرحيل عن أندرلخت مع كومباني، قال: "لمدة 3 سنوات، كنتُ منظفًا، وموظف وقوف السيارات، وكشاف المواهب، ومساعد مدير الفريق، ومدير المعدات، ومدير الصيانة، ومساعد المدربين، ومحلل الفيديو، لم أكن أرى ابنتي سوى 5 دقائق في اليوم، أصبحت مشجعًا لأندرلخت عندما كنت في العاشرة من عمري، أنا، الآن، أغادر المكان، لكنني لا أغادر أندرلخت".

ويستعد بايرن ميونخ لمنافسات الموسم المقبل، إذ يأمل الفريق في عودة مستواه المعهود مرة أخرى، بعد الغياب عن منصات التتويج الموسم الماضي.