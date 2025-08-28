أخبار مفرحة وقطعة إضافية.. بيان رسمي من الزمالك حول أرض أكتوبر

تلقى نادي الزمالك نبأً مفرحًا حول أزمة أرض مدينة السادس من أكتوبر، بعد فترة من الشد والجذب مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن سحب الأرض من النادي الأبيض.

أخبار ذات علاقة ذكر الأحرف الأولى من الأسماء.. الزمالك يرد على حملات التشويه بتصعيد خطير

وكان بيان الوزارة السابق قد أوضح أن الوزارة لن تتخذ أي إجراء بإعادة التصرف في الأرض أو تغيير وضعها الحالي، إلى أن تفصل النيابة العامة في البلاغ المقدم بشأن تغيير الاستخدام.

كما أعربت الوزارة في بيانها السابق عن "تقديرها للدور المجتمعي والرياضي العريق لنادي الزمالك"، معربة عن استعدادها "لدراسة تخصيص قطعة أرض جديدة في حال رغبة النادي وجديته، وتوفر الاشتراطات المقررة".

وأضافت الوزارة في بيانها: "تبادر الوزارة -في حال رغبة النادي وجديته، وتوفر الاشتراطات المقررة- بدراسة تخصيص قطعة أرض جديدة ملائمة للأنشطة الرياضية والخدمية، وفقاً للقواعد المعمول بها، وبما يحقق المصلحة العامة للمواطنين، ويحافظ على حقوق الدولة، وذلك لحين فصل النيابة العامة في موقف أرض النادي بحدائق أكتوبر سالفة الذكر".

أخبار ذات علاقة تحقيق رسمي.. 3 لاعبين يورطون الزمالك في أزمة كبرى

تطورات مفرحة لجماهير الزمالك

كشف بيان الزمالك عن تطورات جديدة مثيرة، فقد شكر النادي وزير الإسكان في بيانه الرسمي، كما تم إعداد مذكرة عاجلة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك على خلفية دعوة تلقاها النادي من شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فقد عقد يوم الخميس، وفد رفيع المستوى من مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، والمستشار القانوني للنادي، اجتماعًا موسعًا مع الوزير وعدد من قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية، لبحث الحلول النهائية لأزمة أرض النادي.

أخبار ذات علاقة نشر الفيديو الأصلي.. الزمالك يبرئ جماهيره ويتخذ قرارا صارما (فيديو)

وأكد الوزير خلال الاجتماع أن "الدولة داعمة لنادي الزمالك وجماهيره وأعضاء جمعيته العمومية"، نافيًا في الوقت ذاته كل المزاعم المتداولة بشأن وجود مطور جديد لأرض نادي الزمالك.

وتناول الاجتماع بحث التظلم المقدم من النادي واستئناف العمل بالفرع، وقد أبدى الوزير تفهمه الكامل لكل الإجراءات التي اتخذها مجلس إدارة النادي الحالي منذ توليه المسؤولية.

وتوجّه الوزير خطوة أبعد من ذلك، فقد وعد بإعداد مذكرة عاجلة لعرضها على رئيس الوزراء، لحسم الملف.

أخبار ذات علاقة نجم الزمالك يصدم جون إدوارد.. لدي 3 عروض بضعف الراتب

وتأكيدًا لحجم الدعم غير المسبوق، أبدى الوزير استعداد الوزارة الكامل لمنح نادي الزمالك قطعة أرض إضافية بالتجمع الخامس وفق الضوابط المعمول بها، وذلك بعد إثبات جدية العمل بأرض النادي بأكتوبر.

وفي ردّ على هذه البادرة، وجّه حسين لبيب، رئيس النادي، والوفد المرافق له، الشكر الجزيل للوزير على تفهمه الكامل لموقف نادي الزمالك، ما يفتح صفحة جديدة من التعاون الوثيق بين النادي والجهات الحكومية.