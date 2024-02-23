توخيل بعد قرار رحيله: لست المشكلة الوحيدة في بايرن ميونخ
قال توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ، إنه ليس المسؤول الوحيد عن تراجع مستوى فريقه، وإنه يأمل أن يكون قرار النادي بإنهاء العلاقة معه في نهاية الموسم الحالي محررا له وللاعبيه فيما تبقى من الموسم.
وقرر بايرن ميونخ، مطلع الأسبوع، رحيل توخيل في نهاية الموسم الحالي، على الرغم من أن عقده يمتد حتى 2025؛ بعد خسارة الفريق في ثلاث مباريات على التوالي في جميع البطولات.
ويحتل بايرن، بطل الدوري الألماني في آخر 11 موسما، المركز الثاني في الترتيب هذا الموسم، بفارق ثماني نقاط عن باير ليفركوزن المتصدر.
وقال توخيل في مؤتمر صحفي قبل مواجهة رازن بال شبورت لايبزيغ، يوم السبت، في الدوري: "لا يهم إذا ما كنت أتفهم قرار النادي أو إذا ما كنت سعيدا به".
وأضاف: "الأمر الوحيد المهم الآن هو الوضوح. الوضوح يجلب الحرية وذلك مفيد للمباريات والتدريبات".
وتابع: "حرية للمدرب في كيفية التصرف، لن يكون عليك التفكير في تبعات طويلة الأمد لاختياراتك. يمكنك أن تكون أكثر تهورا قليلا".
وتولى توخيل تدريب بايرن في مارس آذار 2023، بعد رحيل يوليان ناغلزمان، وكانت التوقعات عالية، لكنه عانى من بداية متقلبة؛ إذ ودع فريقه كأس ألمانيا، ودوري أبطال أوروبا، قبل خطف لقب الدوري من بروسيا دورتموند في الجولة الأخيرة من الموسم.
وكان الموسم الحالي أيضا غير واضح بنفس القدر، وأظهر الفريق لمحات من أفضل مستوى له، وهو ما جعله يسيطر على الكرة الألمانية لأكثر من عقد.
وودّع الفريق كأس ألمانيا هذا الموسم أمام فريق ساربروكن من الدرجة الثالثة، وخسر مباراة الذهاب من دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا 1-صفر أمام لاتسيو الإيطالي، الأسبوع الماضي.
وقال توخيل: "لم أشعر أبدا أننا كطاقم تدريبي توقفنا عن التواصل مع الفريق. لكن لدينا تناقض بين التدريبات والمباريات، والمدرب مسؤول.. لا أعتقد أنني المشكلة الوحيدة لكن أتحمل مسؤوليتي. لست راضيا عن الطريقة التي نلعب بها، ولم أكن سعيدا لبعض الوقت".
واختتم: "الآن لدينا وضع جديد لكن الوضع تم التعامل معه والتفاهم بشأنه... لكني لا أعتقد أنني المشكلة الوحيدة".