توخيل بعد قرار رحيله: لست المشكلة الوحيدة في بايرن ميونخ

وقرر بايرن ميونخ، مطلع الأسبوع، رحيل توخيل في نهاية الموسم الحالي، على الرغم من أن عقده يمتد حتى 2025؛ بعد خسارة الفريق في ثلاث مباريات على التوالي في جميع البطولات.

ويحتل بايرن، بطل الدوري الألماني في آخر 11 موسما، المركز الثاني في الترتيب هذا الموسم، بفارق ثماني نقاط عن باير ليفركوزن المتصدر.

وقال توخيل في مؤتمر صحفي قبل مواجهة رازن بال شبورت لايبزيغ، يوم السبت، في الدوري: "لا يهم إذا ما كنت أتفهم قرار النادي أو إذا ما كنت سعيدا به".

وأضاف: "الأمر الوحيد المهم الآن هو الوضوح. الوضوح يجلب الحرية وذلك مفيد للمباريات والتدريبات".

وتابع: "حرية للمدرب في كيفية التصرف، لن يكون عليك التفكير في تبعات طويلة الأمد لاختياراتك. يمكنك أن تكون أكثر تهورا قليلا".