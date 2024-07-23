تواجه رياضة السباحة الأمريكية، خطرًا على عرشها الأولمبي، لأن أستراليا قادمة للتتويج في أولمبياد باريس.

وقد يكون التنافس الذي بدأ منذ عقود على وشك الوصول لذروته في مجمع سباحة (لا ديفونس أرينا) اعتبارا من يوم السبت المقبل حيث تتبارز القوتان العظمتان في السباحة من أجل التفوق في المنافسات.

وعادة ما تحتل أستراليا المركز الثاني خلف الولايات المتحدة القوية في جدول ميداليات السباحة، وكانت على بعد ميداليتين فقط منها في طوكيو قبل ثلاث سنوات عندما حصدت الرقم القياسي لها بتسع ميداليات ذهبية.

ويصل الأستراليون إلى فرنسا بتوقعات كبيرة بعد التفوق في 13 نهائي في بطولة العالم في فوكوكا العام الماضي، أي أكثر بست ميداليات ذهبية عن الفريق الأمريكي.

وقال روهان تايلور مدرب السباحة الأسترالي: "أعتقد أن السباحين كانوا على قدر التوقعات.. إنهم يتوقون لذلك".

وتصدرت أستراليا جدول ميداليات السباحة مرة واحدة فقط في تاريخ الألعاب الأولمبية، على أرضها في ألعاب ملبورن عام 1956.

وتعود المرة الأخيرة التي أنهت فيها الولايات المتحدة في المركز الثاني في ترتيب ميداليات السباحة لعام 1988 في ألعاب سول، حين جاءت في المركز الثاني خلف ألمانيا الشرقية التي تورط سباحوها لاحقا في قضية تعاطي منشطات.

وحصدت أستراليا أكثر من 40 بالمئة من إجمالي ميدالياتها الأولمبية من السباحة.