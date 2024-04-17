رد فعل ناصر الخليفي بعد هدف ريمونتادا سان جيرمان (فيديو)
بدا الهدوء الشديد على ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، بعد الريمونتادا التي حققها فريقه بتسجيل الهدف الثالث عن طريق كيليان مبابي في شباك برشلونة، باللقاء الذي يجمع الفريقين، مساء الثلاثاء، بدوري أبطال أوروبا.
وقلب باريس سان جيرمان الطاولة على خصمه برشلونة، في مباراتهما الجارية حاليًا.
ويستضيف ملعب "مونتغويك" مباراة الفريقين في إطار منافسات إياب ربع نهائي البطولة، موسم 2023/24.
ونجح الفرنسي عثمان ديمبلي في تسجيل الهدف الأول والتعادل لصالح باريس سان جيرمان، في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول.
ثم تمكن باريس سان جيرمان من تسجيل الهدف الثاني، في شباك أصحاب الأرض، في الدقيقة 54، عن طريق فيتينها، مستغلًا تمريرة من أشرف حكيمي، لتصبح النتيجة 2-1.
وفي الدقيقة 59، حصل باريس سان جيرمان على ضربة جزاء، بعد عرقلة عثمان ديمبلي من قِبل جواو كانسيلو، نفذها كيليان مبابي بنجاح، لتصبح النتيجة 3-1.
والتقطت عدسات الكاميرات الناقلة للمباراة ناصر الخليفي وهو يبدو هادئا في المدرجات ولا يحتفل بانفعال شديد.
وكانت صحيفة "ليكيب" قد قالت قبل المباراة إن العلاقة بين فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني بدأت تسير نحو التهدئة، بعد سنوات من العداوة.
وتشير النتيجة في الوقت الحالي إلى تقدم باريس سان جيرمان بنتيجة 5-4، مع العلم أن برشلونة فاز في الذهاب 3-2.