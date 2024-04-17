رد فعل ناصر الخليفي بعد هدف ريمونتادا سان جيرمان (فيديو)

بدا الهدوء الشديد على ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، بعد الريمونتادا التي حققها فريقه بتسجيل الهدف الثالث عن طريق كيليان مبابي في شباك برشلونة، باللقاء الذي يجمع الفريقين، مساء الثلاثاء، بدوري أبطال أوروبا.

وقلب باريس سان جيرمان الطاولة على خصمه برشلونة، في مباراتهما الجارية حاليًا.

ويستضيف ملعب "مونتغويك" مباراة الفريقين في إطار منافسات إياب ربع نهائي البطولة، موسم 2023/24.

ونجح الفرنسي عثمان ديمبلي في تسجيل الهدف الأول والتعادل لصالح باريس سان جيرمان، في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول.