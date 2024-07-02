ضربة قوية لمنتخب المغرب قبل أولمبياد باريس

تلقى منتخب المغرب ضربة قوية قبل مشاركته في منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية، التي تقام في العاصمة الفرنسية باريس، خلال الفترة بين 24 يوليو الجاري إلى 10 أغسطس المقبل.

ويلعب منتخب المغرب ضمن منافسات المجموعة الثانية في أولمبياد باريس بجانب الأرجنتين، والعراق، وأوكرانيا.