ضربة قوية لمنتخب المغرب قبل أولمبياد باريس
تلقى منتخب المغرب ضربة قوية قبل مشاركته في منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية، التي تقام في العاصمة الفرنسية باريس، خلال الفترة بين 24 يوليو الجاري إلى 10 أغسطس المقبل.
ويلعب منتخب المغرب ضمن منافسات المجموعة الثانية في أولمبياد باريس بجانب الأرجنتين، والعراق، وأوكرانيا.
وكشفت تقارير صحفية عن إخطار إسماعيل صيباري نجم آيندهوفن الهولندي مسؤولي المنتخب الأولمبي المغربي بالغياب عن أولمبياد باريس.
ورفض آيندهوفن الهولندي منح صيباري الموافقة الرسمية للظهور مع منتخب المغرب في أولمبياد باريس 2024.
وشارك اللاعب صاحب الـ23 عامًا مع إيندهوفن خلال الموسم الماضي في 31 مباراة بواقع 1633 دقيقة، وسجل 8 أهداف، وقدم 5 تمريرات حاسمة.
وقاد صيباري منتخب المغرب للتتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا على أرضه بالتغلب على مصر في اللقاء النهائي.
ويواجه طارق السكتيوي المدير الفني لمنتخب المغرب الأولمبي مشاكل عديدة قبل إعلان القائمة المشاركة في باريس، خاصة بعد اعتذار عدة أسماء فوق السن عن الانضمام وعلى رأسهم حارس الهلال السعودي ياسين بونو.