ديشان يكشف عن أفضل مركز لمبابي داخل الملعب

تحدث ديدييه ديشان، المدير الفني لمنتخب فرنسا، عن المركز الأنسب من أجل كيليان مبابي، نجم المنتخب وريال مدريد الإسباني، حيث واجه اللاعب انتقادات مؤخرا بسبب تراجع معدله التهديفي.

وانتقل كيليان مبابي (25 عاما) لصفوف ريال مدريد أوائل الصيف الجاري قادما من باريس سان جيرمان بصفقة انتقال حر.

ولعب مبابي 5 مباريات بقميص ريال مدريد بواقع 4 في الدوري ومباراة في السوبر الأوروبي.

وسجل المهاجم الفرنسي 3 أهداف أمام أتالانتا في السوبر الأوروبي، إضافة إلى ثنائية الفوز على ريال بيتيس في الجولة الرابعة من الليغا.

أخبار ذات علاقة عرش فرنسا يهتز من تحت قدمي مبابي

وقال ديشان عن مركز "9" الذي يلعب فيه مبابي حاليا مع الريال: "كيليان مهاجم يتواجد في مركز العمق، مركز يشعره بنوع من الحرية، ولكن لو كنتم تنتظرون منه بأن يكون مهاجمًا يقف بمكانه بالمنتصف فالأمر ليس هكذا، لقد لعب معنا في منتخب فرنسا، ويلعب بهذا المركز وكذلك بناديه، وهو ليس مهاجم منطقة العمليات".

يستضيف منتخب فرنسا، يوم الاثنين، نظيره البلجيكي على ملعب غروباما، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثانية من المستوى الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويسعى المنتخب الفرنسي بقيادة نجمه مبابي، لتصحيح مساره في مجموعته ببطولة دوري الأمم الأوروبية، وذلك بعد الخسارة القاسية من إيطاليا بثلاثية مقابل هدف.

وتعرض مبابي رفقة لاعبي المنتخب الفرنسي لانتقادات واسعة من الجماهير الفرنسية، بعد الهزيمة من إيطاليا، لا سيما أن بطل العالم 2018، بدأ المباراة بهدف مبكر في الدقيقة الأولى، قبل أن يحقق المنتخب الإيطالي ريمونتادا، ويقسو على زملاء نجم ريال مدريد بنتيجة 3-1.