فجر مقطع الفيديو المثير الذي ظهر فيه نجم أتلتيك بيلباو ومنتخب إسبانيا نيكو ويليامز ضجة كبرى في أوساط نادي برشلونة الساعي إلى ضم اللاعب الذي انفجر عطاؤه في كأس أمم أوروبا مع منتخب بلاده المتوج بطلا للقارة في يوليو الماضي.

ووجه نادي برشلونة اتهامات لأطراف ثلاثة، قال إنها دفعت ويليامز إلى الإدلاء بتصريحات قد تكون مؤشرا على رفضه القطعي للعب بألوان الفريق الكتالوني.

وفيما يعتبر نادي برشلونة أن صفقة التعاقد مع نجم بيلباو ما تزال قائمة خلال هذا الصيف، اعتبر النادي الكتالوني أنه تم خداع اللاعب من أجل تسجيل مقطع فيديو يخفي إساءة لبرشلونة وتقليلا من أهمية اللعب فيه.

وكان الجناح الإسباني الذي تم تداول إسمه بشدة خلال الأسابيع الماضية كهدف أساسي لتعاقدات برشلونة خلال الميركاتو الصيفي لموسم 2024 ـ 2025، ظهر في مقطع فيديو ليقول:"لقد عدت، أتطلع بالتأكيد إلى هذا الموسم 2024-2025.. هيا أتلتيك"، وهو ما اعتبره كثير من الملاحظين مؤشرا واضحا على ضياع حلم البارسا في إتمام الصفقة.

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وقالت صحيفة سبورت الكتالونية (sport) أن انتقال ويليامز الذي يرتبط مع بيلباو بعقد حتى 2027، لا يزال واردا وأن أبواب ملعب كامب نو لا تزال مفتوحة أمام النجم الإسباني.

وبالتوازي مع ذلك، أكدت قناة "إي سبورت 3" (Esport3) التابعة لقناة كتالونيا التلفزيونية أن هناك اعتقادا سائدا في إدارة برشلونة بأن ويليامز تم خداعه وإجباره على تصوير هذا المقطع لأسباب مختلفة.

وأضافت القناة المقربة من برشلونة أن النادي يتهم 3 أطراف بإجبار نيكو ويليامز على تسجيل ذلك المقطع وهي لاعب بيلباو إيناكي ويليامز شقيق النجم الإسباني، والذي لا يود انفصال أخيه عنه وكذلك عائلته وأخيرًا مدرب أتلتيك بيلباو إرنستو فالفيردي الذي سبق أن عمل في برشلونة.

يشار إلى أن نيكو ويليامز الذي ينتهي عقده مع بيلباو في يونيو 2027 عاد إلى تدريبات ناديه استعدادا للدوري الإسباني.