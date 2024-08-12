كشفت تقارير إعلامية عن سبب غياب نواف العقيدي حارس نادي النصر عن مواجهة التعاون في كأس السوبر السعودي.

ويلعب النصر أمام التعاون، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، مساء الأربعاء المقبل.

وكانت تقارير صحفية، ذكرت في وقت سابق أن كاسترو استبعد العقيدي من بعثة الفريق التي غادرت إلى أبها ظهر يوم الإثنين، استعدادا للسوبر، بسبب عقوبات انضباطية.

ولكن نشرت صحيفة "الرياضية" تقريرًا قالت فيه إن البرتغالي لويس كاسترو، مدرب النصر، قرر استبعاد نواف العقيدي من مواجهة التعاون في السوبر السعودي بسبب الإصابة.

وفرض الجهاز الفني بقيادة كاسترو برنامجًا خاصا للعقيدي من خلال التدريب على فترتين صباحية ومسائية، بعد استبعاده من السوبر.

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ويستعد الحارس البرازيلي ماتيوس بينتو المنضم أخيرا إلى صفوف النصر، لحماية عرين "العالمي" أمام التعاون.

وتحتضن مدينة أبها منافسات البطولة بمشاركة أندية الهلال والنصر والأهلي والتعاون، على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز لأول مرة، بعد نسخة ماضية أقيمت في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، فيما أقيمت نسخة 2022 في الرياض.

وتنطلق منافسات السوبر السعودي، الثلاثاء، إذ يلتقي الهلال مع الأهلي، فيما يواجه النصر التعاون في اليوم التالي، الأربعاء.

وستقام المباراة النهائية يوم 17 من الشهر ذاته بين الفائزين من مباراتي نصف النهائي.

وخرج النصر خالي الوفاض محليا، ولم يحصد خلال الموسم الماضي غير لقب كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية)، ويأمل في افتتاح موسمه بلقب يمنحه دفعة كبيرة قبل منافسات كبيرة منتظرة.