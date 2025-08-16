عبر "إرم نيوز".. أول رد رسمي من ريال مدريد حول التعاقد مع إيزاك

كشف خوان كاميلو، المتحدث الرسمي لنادي ريال مدريد الإسباني حقيقة رغبة النادي الملكي في التعاقد مع الدولي السويدي ألكسندر إيزاك، لاعب نيوكاسل يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية

وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى رغبة إيزاك في التوقيع على عقود انضمامه لـ ليفربول الإنجليزي، إضافة إلى وجود عروض قوية من جانب ريال مدريد الإسباني.

وأكدت التقارير أن نيوكاسل من المتوقع أن يوافق على العرض الأعلى، خاصة في ظل رغبة الهداف السويدي إيزاك في الرحيل هذا الصيف.

وقال كاميلو في تصريحات لـ"إرم نيوز": "النادي يرفض الحديث أو الرد على أي شائعات أو أخبار منتشرة بشأن هذا الأمر".

وتابع: "لم نتحدث أبدًا عن أي خبر في سوق الانتقالات، ولم تخرج أي أخبار من النادي بشأن ذلك، وبالأحرى لم نوجّه أبدًا أو نلمّح بشأن السوق".

واختتم كاميلو حديثه قائلا: "أتمنى أن أكون قد أوضحت الأمر بشكل أفضل".

يذكر أن أيام إيزاك مع نيوكاسل باتت معدودة، بعد أن أبلغ اللاعب الإدارة برغبته في الرحيل نهائيًا.