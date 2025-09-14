فوزي البنزرتي يشتبك مع لاعب الإفريقي في مباراة الصفاقسي

شهدت مباراة الإفريقي ضد الصفاقسي، مساء اليوم الأحد، واقعة لافتة بطلها فوزي البنزرتي المدير الفني للإفريقي.

وتعادل الإفريقي على ملعبه "حمادي العقربي" أمام الصفاقسي بهدف لكل منهما في الجولة الخامسة للدوري التونسي.

وفرط الإفريقي في تقدمه بهدف فراس شواط في الدقيقة 39 بعدما استقبل هدفاً من ضربة جزاء في الدقيقة 55 عن طريق هشام بكار.

وشهدت المباراة ثورة غضب من فوزي البنزرتي بعد أن دخل في وصلة عتاب وتوبيخ شديدة للاعبي فريقه قبل الذهاب إلى غرف الملابس.

الواقعة التي لفتت الأنظار تمثلت في اشتباك البنزرتي مع اللاعب غيث الصغير على مقاعد البدلاء قبل نهاية اللقاء.

وانفعل البنزرتي بقوة ضد اللاعب التونسي وسط حالة غضب عارمة قبل أن يتدخل لاعبو الفريق لإنهاء الأزمة سريعاً.

ويبلغ غيث الصغير 30 عاماً وسبق أن لعب لفريق حمام الأنف التونسي قبل الرحيل إلى فريق الوشم السعودي معاراً ثم الانتقال إلى اتحاد تطاوين التونسي.

فوزي البنزرتي في حالة هستيرية بعد نهاية مباراة الافريقي والصفاقسي ومشادة مع اللاعب غيث الصغير Posted by Barcha SPORTS on Sunday, September 14, 2025

وانضم الصغير إلى الإفريقي في سبتمبر 2023، وخاض 4 مباريات هذا الموسم مع الفريق.