رسميا: الهلال السعودي يضم كاليدو كوليبالي مدافع تشيلسي
أعلن نادي الهلال السعودي اليوم الأحد، تعاقده رسميًا مع السنغالي كاليدو كوليبالي قادمًا من تشيلسي الإنجليزي.
ونشر الهلال فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أعلن من خلاله تعاقده بشكل رسمي مع كوليبالي.
وكتب الهلال على فيديو للاعب البالغ عمره 32 عاما: "نواصل كتابة التاريخ معا".
وقال كوليبالي في الفيديو "أنا هنا مع من يصنع المجد حاضرا ومستقبلا".
ويبلغ كوليبالي من العمر 32 عاما، وقد انضم لتشيلسي في 2022 مقابل 38 مليون يورو، ويرتبط بعقد مع البلوز حتى يونيو 2026.
وتبلغ القيمة السوقية لكوليبالي 15 مليون يورو، بحسب موقع "transfermarkt".
وشارك كوليبالي مع تشيلسي في 32 مباراة سجل فيها هدفين وصنع هدفا، وسبق أن لعب 317 مباراة مع نابولي سجل فيها 14 هدفا وصنع 8.
وشارك كوليبالي في 70 مباراة دولية مع منتخب السنغال ونال معه لقب النسخة الأخيرة في كأس الأمم الأفريقية.
وعلى مستوى الألقاب حقق كوليبالي مع نابولي لقبا في كأس إيطاليا ولقبا في كأس السوبر الإيطالي، كما نال لقبا في كأس بلجيكا مع جينك.
وحتى الآن تعاقد الهلال مع لاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيز من وولفرهامبتون، وأصبح كوليبالي ثاني المنضمين إلى الهلال من الدوري الإنجليزي.
وبات الدوري السعودي جاذبا للنجوم بعد انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر في صفقة ضخمة في نهاية العام الماضي.
وتعاقد الاتحاد بطل الدوري السعودي في وقت سابق من الشهر الجاري مع الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونغولو كانتي، وأعلن الهلال التعاقد مع البرتغالي روبن نيفيز قائد ولفرهامبتون واندرارز أمس الجمعة.
وذكرت تقارير أن هذا الصيف سيشهد انضمام المزيد من نجوم الكرة الأوروبية إلى أندية سعودية.