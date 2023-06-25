رسميا: الهلال السعودي يضم كاليدو كوليبالي مدافع تشيلسي

أعلن نادي الهلال السعودي اليوم الأحد، تعاقده رسميًا مع السنغالي كاليدو كوليبالي قادمًا من تشيلسي الإنجليزي.

ونشر الهلال فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أعلن من خلاله تعاقده بشكل رسمي مع كوليبالي.

وكتب الهلال على فيديو للاعب البالغ عمره 32 عاما: "نواصل كتابة التاريخ معا".

وقال كوليبالي في الفيديو "أنا هنا مع من يصنع المجد حاضرا ومستقبلا".