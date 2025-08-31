رد فعل ناري من مبابي بعد إلغاء هدفه أمام مايوركا (صورة)

أبدى كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، رد فعل ناريًا بعد إلغاء هدفه في مواجهة مايوركا، التي جمعت الفريقين، مساء السبت، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وحقق فريق ريال مدريد الفوز على ريال مايوركا بهدفين لهدف، على ملعب "سانتياغو برنابيو" في إطار مباريات الجولة الثالثة.

أخبار ذات علاقة لا يوجد رونالدو جديد.. تشابي ألونسو يهدد أكبر أحلام مبابي

أخبار ذات علاقة تصريح لافت.. أجمل لاعبة في العالم تغازل مبابي

وسجل لريال مدريد كل من أردا غولر وفينيسيوس جونيور، وشهدت المباراة إلغاء هدف لأصحاب الأرض للتركي غولر.

كما تم إلغاء هدفين سجلهما مبابي بعد أن أعلنت تقنية الحكم المساعد (VAR) وجود تسلل من اللاعب الفرنسي في كلتا الحالتين.

أخبار ذات علاقة بعكس مبابي.. فينيسيوس جونيور يتلقى خبرا سارا

ولجأ مبابي لحسابه عبر "إنستغرام" لمشاركة الصورة المثيرة للجدل للتقنية التي أظهرت إلغاء هدفه الأول، وكشفت أن كتفه وذراعه كانا في وضع تسلل بسيط.

وعقب المباراة، نشر مبابي الصورة التي عرضها VAR للتأكيد، في إشارة منه إلى دهشته وشعوره بالضرر من قرار "الفار" المثير للجدل.

ويمتلك ريال مدريد 9 نقاط في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، ويستعد لخوض الجولة الرابعة من المسابقة بعد توقف سبتمبر.

ويلاقي ريال مدريد في الجولة المقبلة خصمه ريال سوسيداد، على ملعب الأخير، يوم السبت 13 سبتمبر.