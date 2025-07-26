الأهلي يجدد عقد علي مجرشي لمدة 4 مواسم

أتم النادي الأهلي السعودي إجراءات تجديد تعاقده مع علي مجرشي، نجم الفريق، لمدة 4 سنوات مقبلة.

وكان الأهلي قد دخل في مفاوضات مطولة خلال الفترة الماضية لإقناع اللاعب بتجديد عقده مع اقترابه من دخول الفترة الحرة من عقده، وتلقيه العديد من العروض من داخل أندية دوري روشن للمحترفين.

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وينتهي عقد مجرشي الحالي مع "الراقي" بنهاية الموسم المقبل، وهو ما دفع إدارة النادي إلى التحرك مبكرًا لضمان استمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، فإن "الأهلي جدد عقد علي مجرشي، مدافع الفريق، لمدة أربعة مواسم، ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي اليوم".

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ويُعد مجرشي أحد الركائز الأساسية في تشكيلة المدرب الألماني ماتياس يايسله، حيث ساهم في تتويج الفريق بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة لأول مرة في تاريخه.

وخاض الظهير الأيمن البالغ من العمر 25 عامًا، 41 مباراة في مختلف المسابقات بقميص الأهلي، لم يسجل خلالها أي هدف، لكنه صنع هدفًا واحدًا، بإجمالي 3466 دقيقة لعب.

يُذكر أن مجرشي سبق له تمثيل الشباب والفيصلي قبل انتقاله إلى الأهلي.