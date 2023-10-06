ريال مدريد يُقيل مدربًا بسبب رسالة إلى برشلونة

وكشفت صحيفة "ذا أتليتك" أن إدارة الفريق الملكي قررت إزاحة أدريا دياز عن منصبه كمساعد مدرب مع فريق سيرجيو لوبيز تحت 17 عامًا، على الرغم من تعيينه في يوليو الماضي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر داخل ريال مدريد، بإن شخصيات كبيرة في النادي الملكي قررت إقالة دياز بعد اكتشاف رسالته إلى برشلونة، حيث عمل في أدوار تدريب مختلفة للشباب بين عامي 2015 و2019.

وأعرب دياز في الرسالة عن مودته وامتنانه تجاه النادي الكتالوني.

وكان برشلونة قد دعم دياز خلال فترة صعبة، حيث كانت والدته تعاني من مرض السرطان.

ومن المتوقع أن يقوم ريال مدريد بتعويض دياز من خلال دفع راتبه بالكامل له، حيث وقّع عقدًا لمدة عام واحد في الصيف.