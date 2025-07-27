أول اعتراض من الزمالك حول قرعة الدوري المصري

أكد عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك أن قرعة الدوري المصري غير منطقية بالمرة.

وسحبت اليوم الأحد قرعة الدوري المصري الممتاز، بحضور ممثلي الأندية ورابطة الأندية المحترفة واتحاد الكرة المصري.

وأوقعت القرعة نادي الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في أول جولة من عمر الدوري الذي سينطلق يوم 8 أغسطس المقبل.

المواعيد غامضة

وقال عبد الناصر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إنه قدم اعتراضًا بسبب عدم معرفة مواعيد المباريات.

وتابع "هذا لا يجوز، لا بد من معرفة مواعيد المباريات والإعلان عنها مثلما حدث لقرعة المباريات"

وأضاف أنه أبلغ رابطة الأندية أنه لا بد من إعلان المواعيد حتى لا يحدث جدل في الفترة المقبلة، وحتى يتمكن الفريق من ضبط أموره.

وجاء ترتيب مباريات الزمالك كالتالي:

الجولة الأولى : سيراميكا كليوباترا

الجولة الثانية : المقاولون العرب

الجولة الثالثة : مودرن سبورت

الجولة الرابعة : فاركو

الجولة الخامسة : وادي دجلة

الجولة السادسة : المصري

الجولة السابعة : الإسماعيلي

الجولة الثامنة : الجونة

الجولة التاسعة : الأهلي

الجولة العاشرة : المحلة

الجولة الحادية عشرة : راحة

الجولة الثانية عشرة : البنك الأهلي

الجولة الثالثة عشرة : طلائع الجيش

الجولة الرابعة عشرة : سموحة

الجولة الخامسة عشرة : إنبي

الجولة السادسة عشرة : بتروجت

الجولة السابعة عشرة : كهرباء الإسماعيلية

الجولة الثامنة عشرة : حرس الحدود

الجولة التاسعة عشرة : زد

الجولة الـ20: بيراميدز

الجولة الـ21 : الاتحاد السكندري.

ومن المقرر أن تنطلق مسابقة الدوري يوم 8 أغسطس المقبل وفقًا لما أعلنته من قبل رابطة الأندية المحترفة.

ويشهد الموسم الجديد من الدوري المصري، مشاركة 21 ناديًا، بعد صعود 3 أندية، وإلغاء الهبوط في الموسم الماضي.

ولم تعلن رابطة الأندية المصرية بعد عن مواعيد إقامة المباريات رغم سحب القرعة.