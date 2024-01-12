قائد منتخب فلسطين يُلقي قسم البطولة في حفل افتتاح كأس أمم آسيا (فيديو)

ويشارك منتخب فلسطين في البطولة ضمن المجموعة الرابعة إلى جوار إيران والإمارات وهونج كونج ويبدأ مشواره أمام إيران البطلة ثلاث مرات بعد غد الأحد.

وتقام المباراة الافتتاحية للبطولة بين بين قطر الدولة المضيفة وحاملة اللقب ومنتخب لبنان ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبي الصين وطاجيكستان.