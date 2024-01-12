قائد منتخب فلسطين يُلقي قسم البطولة في حفل افتتاح كأس أمم آسيا (فيديو)
منح حسن الهيدوس كابتن المنتخب القطري الأول لكرة القدم، والذي تستضيف بلاده بطولة كأس آسيا 2023، أداء قسم البطولة إلى مصعب البطاط قائد منتخب فلسطين، خلال فعاليات حفل الافتتاح.
وبعد عدة عروض غنائية واستعراضية في الحفل، ترك حسن الهيدوس قائد منتخب قطر مسؤولية إلقاء قسم البطولة إلى مصعب البطاط قائد منتخب فلسطين.
واستضاف استاد لوسيل، في قطر حفل افتتاح كأس آسيا 2023 الذي شهد إلقاء قائد منتخب فلسطين لقسم البطولة.
وكانت فلسطين حاضرة في حفل الافتتاح عبر أغنية "لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي".
ويشارك منتخب فلسطين في البطولة ضمن المجموعة الرابعة إلى جوار إيران والإمارات وهونج كونج ويبدأ مشواره أمام إيران البطلة ثلاث مرات بعد غد الأحد.
وتقام المباراة الافتتاحية للبطولة بين بين قطر الدولة المضيفة وحاملة اللقب ومنتخب لبنان ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبي الصين وطاجيكستان.