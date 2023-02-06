تقرير: كورتوا قد يغيب عن ريال مدريد بكأس العالم للأندية ومباراة ليفربول بدوري أبطال أوروبا

وأصيب الحارس البلجيكي في عضلات الفخذ لساقه اليسرى خلال فترة الإحماء قبل المباراة ضد ريال مايوركا ، ولم تكن عملية الفحص الأولى متفائلة إذ ثبت أن الإصابة ستبعده عن مباريات كأس العالم للأندية وربما مواجهة ليفربول في 21 من الشهر الحالي في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن كورتوا سيخضع للاختبار صباح الاثنين ، لكن التوقعات ليست جيدة وعلى الأرجح سيكون خارج كأس العالم للأندية.

على الرغم من أن كل شيء يعتمد على الرنين المغناطيسي ، وهو ما سيحدد المدة الدقيقة لفترة غيابه عن الفريق، فإن الهدف الرئيسي هو مباراة أنفيلد في 21 فبراير/شباط الحالي والتي يتبقى عليها 15 يومًا في ذهاب دور الستة عشر لدوري الأبطال وهي فترة ليست طويلة جدًا إذا عانى حارس المرمى من تمزق بسيط وفقا لما سيظهره الفحص يوم الاثنين.