تقرير: كورتوا قد يغيب عن ريال مدريد بكأس العالم للأندية ومباراة ليفربول بدوري أبطال أوروبا
يواجه تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد صعوبة بالغة في السفر على متن الطائرة التي ستقل النادي الملكي إلى الرباط بعد ظهر الإثنين لمواجهة الأهلي المصري في قبل نهائي كأس العالم للأندية.
وأصيب الحارس البلجيكي في عضلات الفخذ لساقه اليسرى خلال فترة الإحماء قبل المباراة ضد ريال مايوركا ، ولم تكن عملية الفحص الأولى متفائلة إذ ثبت أن الإصابة ستبعده عن مباريات كأس العالم للأندية وربما مواجهة ليفربول في 21 من الشهر الحالي في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.
وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن كورتوا سيخضع للاختبار صباح الاثنين ، لكن التوقعات ليست جيدة وعلى الأرجح سيكون خارج كأس العالم للأندية.
على الرغم من أن كل شيء يعتمد على الرنين المغناطيسي ، وهو ما سيحدد المدة الدقيقة لفترة غيابه عن الفريق، فإن الهدف الرئيسي هو مباراة أنفيلد في 21 فبراير/شباط الحالي والتي يتبقى عليها 15 يومًا في ذهاب دور الستة عشر لدوري الأبطال وهي فترة ليست طويلة جدًا إذا عانى حارس المرمى من تمزق بسيط وفقا لما سيظهره الفحص يوم الاثنين.
ويعاني ريال مدريد من عدة إصابات، إذ يشعر الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق بقلق كبير بعد إصابة العمود الفقري للفريق والمكون من كورتوا وميليتاو والمهاجم كريم بنزيما.
وهكذا تعرض كورتوا لإصابته الثانية هذا الموسم. وذلك بعدما أبعدته الإصابة الأولى عن الملاعب ست مباريات: أربع في الدوري الإسباني واثنتان في دوري أبطال أوروبا.
وواصل ريال مدريد حامل اللقب عروضه السيئة بخسارته بهدف نظيف على ملعب مايوركا بضربة رأس من مدافعه ناتشو سكنت شباك زميله الأوكراني أندري لونين، بينما أهدر ماركو أسينسيو ركلة جزاء كانت كفيلة بخروج النادي الملكي بنقطة التعادل.
وتجمد رصيد ريال مدريد، الذي فاز مرة واحدة في ثلاث جولات، عند 45 نقطة من 20 مباراة في المركز الثاني وبفارق ثماني نقاط عن غريمه برشلونة الذي تغلب 3-صفر على إشبيلية.