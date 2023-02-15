الكاف يرسل خطابا للهلال السوداني يعلن فيه إقامة مباراته أمام الأهلي بدون جماهير
أعلن نادي الهلال السوداني تلقيه خطابا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأربعاء، يؤكد فيه إقامة مباراته على أرضه "الجوهرة الزرقاء" ضد الأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا دون حضور مشجعين.
ويستضيف الهلال نظيره الأهلي، في الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثانية بدوري الأبطال، يوم السبت المقبل، على ملعب الجوهرة الزرقاء.
وقال الهلال عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر": "الاتحاد الأفريقي يخاطب الهلال ويتمسك بقراره السابق القاضي بحظر التواجد الجماهيري في الجولة القادمة من دوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا".
يذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أعلن في وقت سابق أن سبب عدم حضور جماهير الهلال السوداني لمباراة الأهلي هو عدم وجود الضمانات الأمنية الكافية المقدمة من الهلال.
ووضعت لجنة التراخيص في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بعض الاشتراطات الأمنية على ملعب الهلال من أجل السماح بدخول الجماهير، وهو ما لم تجده في ملعب نادي الهلال.
واستهل الهلال مبارياته في دور المجموعات بالخسارة 1-صفر أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، يوم السبت الماضي.
وتأجلت مباراة الأهلي، أمام القطن الكاميروني في الجولة الأولى بسبب مشاركة الفريق المصري في كأس العالم للأندية في المغرب.
يذكر أن الأهلي هو صاحب الرقم القياسي في الفوز باللقب الأفريقي برصيد عشر مرات.
وحقق الأهلي المركز الرابع بكأس العالم للأندية في المغرب عقب الخسارة 4-2 من فلامنغو البرازيلي، والتي أعقبت الهزيمة 4-1 من ريال مدريد في قبل النهائي.