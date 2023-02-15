الكاف يرسل خطابا للهلال السوداني يعلن فيه إقامة مباراته أمام الأهلي بدون جماهير

يذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أعلن في وقت سابق أن سبب عدم حضور جماهير الهلال السوداني لمباراة الأهلي هو عدم وجود الضمانات الأمنية الكافية المقدمة من الهلال.

ووضعت لجنة التراخيص في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بعض الاشتراطات الأمنية على ملعب الهلال من أجل السماح بدخول الجماهير، وهو ما لم تجده في ملعب نادي الهلال.

واستهل الهلال مبارياته في دور المجموعات بالخسارة 1-صفر أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، يوم السبت الماضي.

وتأجلت مباراة الأهلي، أمام القطن الكاميروني في الجولة الأولى بسبب مشاركة الفريق المصري في كأس العالم للأندية في المغرب.