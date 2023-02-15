مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا 2022
مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا 2022

الكاف يرسل خطابا للهلال السوداني يعلن فيه إقامة مباراته أمام الأهلي بدون جماهير

في دوري أبطال أفريقيا
فريق التحرير
فريق التحرير

أعلن نادي الهلال السوداني تلقيه خطابا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأربعاء، يؤكد فيه إقامة مباراته على أرضه "الجوهرة الزرقاء" ضد الأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا دون حضور مشجعين.

عدم وجود الضمانات الأمنية الكافية المقدمة من الهلال جعل الكاف يتمسك بإقامة المباراة بدون جماهير

ويستضيف الهلال نظيره الأهلي، في الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثانية بدوري الأبطال، يوم السبت المقبل، على ملعب الجوهرة الزرقاء.

وقال الهلال عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر": "الاتحاد الأفريقي يخاطب الهلال ويتمسك بقراره السابق القاضي بحظر التواجد الجماهيري في الجولة القادمة من دوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا".

يذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أعلن في وقت سابق أن سبب عدم حضور جماهير الهلال السوداني لمباراة الأهلي هو عدم وجود الضمانات الأمنية الكافية المقدمة من الهلال.

ووضعت لجنة التراخيص في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بعض الاشتراطات الأمنية على ملعب الهلال من أجل السماح بدخول الجماهير، وهو ما لم تجده في ملعب نادي الهلال.

واستهل الهلال مبارياته في دور المجموعات بالخسارة 1-صفر أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، يوم السبت الماضي.

وتأجلت مباراة الأهلي، أمام القطن الكاميروني في الجولة الأولى بسبب مشاركة الفريق المصري في كأس العالم للأندية في المغرب.

مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا 2022
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يذكر أن الأهلي هو صاحب الرقم القياسي في الفوز باللقب الأفريقي برصيد عشر مرات.

وحقق الأهلي المركز الرابع بكأس العالم للأندية في المغرب عقب الخسارة 4-2 من فلامنغو البرازيلي، والتي أعقبت الهزيمة 4-1 من ريال مدريد في قبل النهائي.

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