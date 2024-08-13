برنامج "الاستقطاب" يوجه صدمة جديدة لأندية الدوري السعودي

وجه برنامج الاستقطاب في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، صدمة إلى عدد كبير من الأندية، بشأن صفقات سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشرت صحيفة "الرياضية" السعودية، تقريرا قالت فيه إن برنامج الاستقطاب، التابع لرابطة دوري المحترفين، أرسل خطابًا رسميًّا إلى عددٍ من الأندية، يؤكد خلاله عدم تقديم أي موارد مالية للتعاقدات في الموسم الجديد.

وأوضحت: "برنامج الاستقطاب أرسل تلك الخطابات إلى أندية التعاون، والفيحاء، والاتفاق، والشباب، وضمك".

وانضمت تلك الأندية إلى ناديي النصر والهلال، حيث قرر البرنامج في وقت سابق إبلاغ ناديي العاصمة، بأنه لن يقدّم لهما أي دعم مالي، الصيف الجاري.

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وقال مصدر في نادي الشباب، إن الفريق لن ينال أي دعم من "الاستقطاب"، ولن تتكفَّل اللجنة ببديل المدافع المغربي رومان سايس، المعار سابقًا من السد القطري.

يذكر أن الخطاب الذي أُرْسِل إلى الأندية، أوضح أن عليها الاعتماد على ميزانياتها الحالية، إذ لن يضاف لها أي دعم خلال الموسم الكروي المقبل.

كما أكد الخطاب أن برنامج الاستقطاب هو "برنامج استثماري"، يسهم في تطوير الدوري السعودي، وتحسين عمليات الاستقطاب، ولا يأخذ دور إدارات الأندية في التعاقد مع اللاعبين المحترفين؛ إذ تعدُّ هذه المهمة ضمن مسؤوليات الأندية بالاعتماد على مواردها المالية الذاتية.