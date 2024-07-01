مانشستر يونايتد يقدم عرضًا لضم نجم بايرن ميونخ
كشفت تقارير صحفية أن نادي مانشستر يونايتد قدَّم عرضًا لضم ماتياس دي ليخت، مدافع بايرن ميونخ الألماني، خلال الميركاتو الحالي، بعقد حتى صيف 2029.
ويسعى يونايتد بقيادة مديره الفني الهولندي إريك تين هاغ، إلى تدعيم قائمته قبل بدء الموسم المقبل، للمنافسة على الألقاب.
ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "تليغراف"، اليوم الاثنين، فإن يونايتد بدأ بالفعل إجراء محادثات مع بايرن ميونخ لضم اللاعب.
وأضاف التقرير: "ينتظر دي ليخت التوصل لاتفاق بين مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ، حيث تجري الأندية بالفعل مفاوضات حول قيمة الصفقة".
وأشارت الصحيفة إلى أن إريك تين هاغ أجرى بالفعل بضع محادثات هاتفية مع اللاعب.
وكان فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، ذكر أن ماتياس دي ليخت، منفتح للانضمام لنادي مانشستر يونايتد.
وأوضح أن مانشستر يونايتد يضع دي ليخت ضمن أولوياته في سوق الانتقالات الجاري.
وكان تين هاغ درَّب دي ليخت من قبل في فريق أياكس الهولندي، ونجح في تحقيق نتائج إيجابية في دوري أبطال أوروبا عام 2019.
وكان مانشستر يونايتد ضمن المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل، بعدما تُوج بطلًا لكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب مانشستر سيتي.