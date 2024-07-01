مانشستر يونايتد يقدم عرضًا لضم نجم بايرن ميونخ

كشفت تقارير صحفية أن نادي مانشستر يونايتد قدَّم عرضًا لضم ماتياس دي ليخت، مدافع بايرن ميونخ الألماني، خلال الميركاتو الحالي، بعقد حتى صيف 2029.

ويسعى يونايتد بقيادة مديره الفني الهولندي إريك تين هاغ، إلى تدعيم قائمته قبل بدء الموسم المقبل، للمنافسة على الألقاب.

ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "تليغراف"، اليوم الاثنين، فإن يونايتد بدأ بالفعل إجراء محادثات مع بايرن ميونخ لضم اللاعب.

وأضاف التقرير: "ينتظر دي ليخت التوصل لاتفاق بين مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ، حيث تجري الأندية بالفعل مفاوضات حول قيمة الصفقة".