قال وداعًا للصالة الرياضية.. "ذا روك" يصدم جماهيره في أحدث ظهور (صور وفيديو)

صدم دواين جونسون "ذا روك"، أسطورة المصارعة السابق WWE والنجم الهووليودي الحالي، متابعيه في أحدث ظهور له، حيث ظهر بشكل مغاير تمامًا و"لوك" جديد.

فعلى مر السنوات الماضية، كان من المعتاد أن ينتهي تصفح سريع لوسائل التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو للنجم الذي تحول من أسطورة في الـWWE إلى أيقونة في هوليوود، وهو يتدرب في صالة منزله الرياضية بعضلاته المنتفخة وجسده القوي، موجّهًا بعض النصائح لمتابعيه البالغ عددهم 392 مليون شخص، لكن خلال الأشهر الأخيرة، ظهر جونسون بجسد أنحف بكثير من المعتاد.

ويستعد النجم الأمريكي لتجسيد دور المقاتل في بطولة الـUFC مارك كير، في فيلم السيرة الذاتية الرياضي The Smashing Machine.

وقد أثار المشروع بالفعل ضجة كبيرة قبل عرضه العالمي الأول يوم الاثنين في مهرجان البندقية السينمائي.

وكذلك جونسون نفسه، الذي خضع لتحول لافت في مظهره من أجل الدور.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، ظهَر دواين جونسون، في مدينة البندقية حيث التقطت له عدسات المصورين العديد من الصور.

كما شوهِد جونسون وهو يسير برفقة زميلته في فيلم The Smashing Machine الممثلة إيميلي بلانت، فيما أصيب بعض الجماهير بالدهشة من هيئته الجديدة.

وكتب أحد المتابعين معلقًا: "لا، هذه ليست صورة حقيقية بالتأكيد"، وذلك بعدما حضر جونسون حدث Miu Miu Women's Tales يوم السبت.

وأضاف آخر: "واضح أنه قال وداعًا لصالة الرياضة".

بينما علّق ثالث: "إذا كان يعتزم أخذ التمثيل على محمل الجد، وأعني بعيدًا عن أدوار الأكشن المكررة، فعلينا أن نتأقلم مع هذا".

في حين اختتم رابع بقوله: "يبدو وكأنه صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي".

ورغم أنه يقضي وقتًا أقل في رفع الأثقال داخل صالة الرياضة، فإن "ذا روك" ما زال حريصًا على مشاركة جمهوره الضخم على وسائل التواصل الاجتماعي بجرعات صغيرة من النصائح والإلهام.

وفي منشور على إنستغرام، يوم الأحد، اعترف جونسون بأنه انبهر بتجربته في أقدم مهرجان سينمائي في العالم.

وقال "ذا روك": "تعلمون، هناك لحظات في الحياة أحاول فيها أن أكون هادئًا وأتصرف وكأنك متعود على المكان، سمعت هذا الكلام من قبل وأنا طفل: (مهلاً، لا تفزع، فقط تصرف وكأنك متواجد هناك وحاول أن تكون هادئًا)، حاولت فعل ذلك، لكنني أجد صعوبة في التحكم بنفسي والتصرف وكأنني كنت هنا من قبل، لأنني لم أزر هذا المكان من قبل".

وتابع: "أنا هنا في مدينة البندقية الجميلة. نعم، هذا أشبه بحلم تحقق. لذا، لا يمكنني التظاهر وكأنني كنت هنا من قبل، لأنني لم أكن".

ورغم أن التقييمات لم تُصدر بعد، فإن أحدث مشروع لـ"ذا روك" يثير ضجة كبيرة في الأوساط السينمائية، ويُتوقع أن يكون له حضور قوي في جوائز الأوسكار.

فيلم The Smashing Machine مبني على القصة الحقيقية لمارك كير، المصارع الأمريكي البارز وبطل البطولة الوطنية، الذي انتقل لاحقًا للتألق في حلبة الـUFC، محققًا لقب بطولة الوزن الثقيل مرتين.