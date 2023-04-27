تصرف غريب من بن وايت.. فيديو يُظهر سبب شجار لاعبي مانشستر سيتي وآرسنال (فيديو)

وفرض "سيتي" تفوقه في مباراة من طرف واحد، ليبقى آرسنال بلا فوز للمباراة الرابعة على التوالي ويصبح قريبًا من فقدان الصدارة.

وتجمد رصيد آرسنال عند 75 نقطة من 33 مباراة، وبات يتقدم بنقطتين فقط على سيتي صاحب المركز الثاني الذي خاض 31 مباراة فقط.

وبعد المباراة حدثت مشاجرة كبيرة بين لاعبي الفريقين الذين تجمعوا بأعداد كبيرة دون وضوح سبب الأزمة، خاصة أن المباراة شهدت أكثر من مشادة فردية بين اللاعبين.