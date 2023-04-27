تصرف غريب من بن وايت.. فيديو يُظهر سبب شجار لاعبي مانشستر سيتي وآرسنال (فيديو)
كشف مقطع فيديو جديد سبب شجار لاعبي مانشستر سيتي ولاعبي آرسنال بعد نهاية مباراة، أمس، في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتفوق مانشستر سيتي دون عناء 4-1 على ضيفه آرسنال المتصدر في استاد الاتحاد وقطع خطوة مهمة نحو الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي .
وواصل فريق المدرب بيب غوارديولا تفوقه الكاسح على آرسنال، وحقق فوزه 12 على التوالي في الدوري ضد هذا المنافس اللندني بعد ثنائية كيفن دي بروين، ونجاح إرلينغ هالاند بهز الشباك أيضًا.
وفرض "سيتي" تفوقه في مباراة من طرف واحد، ليبقى آرسنال بلا فوز للمباراة الرابعة على التوالي ويصبح قريبًا من فقدان الصدارة.
وتجمد رصيد آرسنال عند 75 نقطة من 33 مباراة، وبات يتقدم بنقطتين فقط على سيتي صاحب المركز الثاني الذي خاض 31 مباراة فقط.
وبعد المباراة حدثت مشاجرة كبيرة بين لاعبي الفريقين الذين تجمعوا بأعداد كبيرة دون وضوح سبب الأزمة، خاصة أن المباراة شهدت أكثر من مشادة فردية بين اللاعبين.
لكن فيديو أظهر "بن وايت" مدافع آرسنال وهو يتجه ناحية فيل فودين جناح مانشستر سيتي قبل أن يهمس في أذنه ببعض الكلمات.
ومن غير المعروف ما قاله "بن وايت" لفودين، لكن الأخير بدا غاضبًا للغاية بعد ذلك وقام بدفع "بن وايت" لتندلع المشاجرة بين لاعبي الفريقين.