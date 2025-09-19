logo
رياضة

بث مباشر لمباراة الأهلي ضد سيراميكا في الدوري المصري

بث مباشر لمباراة الأهلي ضد سيراميكا في الدوري المصري
مباراة الأهلي وسيراميكا الموسم الماضيالمصدر: حساب الأهلي المصري على فيسبوك
إرم نيوز
إرم نيوز

يتطلع الأهلي للخروج من الأزمة التي يعاني منها الفريق بعد تحقيقه انتصارا واحدا في خمس مباريات، عندما يستضيف سيراميكا كليوباترا في الجولة السابعة للدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة.

أخبار ذات علاقة

رامون دياز

رامون دياز يصدم الأهلي المصري

 

ويأمل الأهلي في مصالحة جماهيره الغاضبة بعد سلسلة التعادلات الأخيرة والخسارة من بيراميدز وتراجعه للمركز الـ16، في سابقة ربما تكون الأولى في تاريخ النادي العريق بعد مرور 6 جولات.

ويتولى عماد النحاس المسؤولية الفنية للأهلي، بعد إقالة الإسباني خوسيه ريبيرو.

على الجانب الآخر، يرغب علي ماهر مدرب سيراميكا في استغلال حالة عدم التوازن التي يمر بها الأهلي من أجل تحقيق فوز يدفعه للتقدم بجدول الترتيب.

أخبار ذات علاقة

محمود الخطيب يشارك في عمومية الأهلي المصري

بطاقة التصويت تفجر جدلاً.. الخطيب يشارك في عمومية الأهلي المصري (فيديو)

 

وتقدم "إرم نيوز" بثًا مباشرًا لمباراة الأهلي ضد سيراميكا في الدوري المصري في السطور القادمة:

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC