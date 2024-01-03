استبعاد كوكا من قائمة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إصابة لاعب الوسط أحمد نبيل (كوكا) واستبعاده من تشكيلة المنتخب الوطني المشاركة في كأس الأمم الأفريقية بساحل العاج.
وكان كوكا لاعب وسط الأهلي ضمن القائمة النهائية التي أعلنها المدرب روي فيتوريا قبل نحو أربعة أيام.
وقال الاتحاد المصري عبر صفحته على "فيسبوك": "خضع أحمد نبيل كوكا لفحوصات طبية وأشعة أثبتت إصابته في أربطة القدم وبالتالي عدم لحاقه ببطولة كأس الأمم الأفريقية".
ولم يتم الكشف عن مدة غياب اللاعب البالغ عمره 22 عاما حتى الآن.
وشارك كوكا في 14 مباراة مع الأهلي في مختلف المسابقات هذا الموسم ولمع خلال فوز فريقه بالميدالية البرونزية لكأس العالم للأندية التي أقيمت في السعودية.
وساعد كوكا المنتخب الأولمبي في بلوغ منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس بعد الوصول لنهائي بطولة أفريقيا تحت 23 عاما قبل الخسارة من المغرب المستضيف في يوليو/ تموز الماضي.
وتستهل مصر مشوارها في كأس الأمم بمواجهة موزامبيق يوم 14 يناير/ كانون الثاني قبل اللعب أمام غانا والرأس الأخضر في المجموعة الثانية.