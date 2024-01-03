استبعاد كوكا من قائمة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية

ولم يتم الكشف عن مدة غياب اللاعب‭‭ ‬‬البالغ عمره 22 عاما حتى الآن.

وشارك كوكا في 14 مباراة مع الأهلي في مختلف المسابقات هذا الموسم ولمع خلال فوز فريقه بالميدالية البرونزية لكأس العالم للأندية التي أقيمت في السعودية.

وساعد كوكا المنتخب الأولمبي في بلوغ منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس بعد الوصول لنهائي بطولة أفريقيا تحت 23 عاما قبل الخسارة من المغرب المستضيف في يوليو/ تموز الماضي.

وتستهل مصر مشوارها في كأس الأمم بمواجهة موزامبيق يوم 14 يناير/ كانون الثاني قبل اللعب أمام غانا والرأس الأخضر في المجموعة الثانية.