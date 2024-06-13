الكشف عن 3 ملاعب إيطالية لاحتضان مرحلة التتويج في الدوري الليبي

قالت مصادر مقربة من الاتحاد الليبي لكرة القدم إن مباريات مرحلة التتويج أو ما يعرف بدور "السداسي" في الدوري الليبي الممتاز ستدور على 3 ملاعب في إيطاليا وهي ملعب "فيولا بارك" في منطقة "باجنو" في فلورانس وملعب كارلو كاستيلاني في إمبولي وملعب أرينا غاريبالدي في مدينة بيزا.

وتنطلق مرحلة المنافسة على لقب الدوري الليبي للمحترفين يوم 24 يونيو الجاري، بمشاركة 6 أندية وذلك للمرة الأولى في إيطاليا بعد أن احتضنتها ملاعب تونس خلال العامين الماضيين.

وتقرر أن تقام المباريات دون حضور الجمهور، فيما منح الاتحاد الليبي، وفقا لما أكدته مصادر إعلامية كل ناد من الأندية الستة المشاركة في المرحلة الحاسمة 45 تأشيرة لكل نادي ستكون مخصصة لعدد محدود من المسؤولين وأعضاء الجهاز الفني فيما تضم كل بعثة 26 لاعبا.

ويقع ملعب فيولا بارك (viola park) وهو ملعب تدريب فريق فيورنتينا الإيطالي، في منطقة باجنو ريبولي جنوب شرق مدينة فلورانس، وهو يتسع لثلاثة آلاف متفرج، وقد تم البدء في إنشاء الملعب في أكتوبر 2019 ، وتم افتتاحه في ديسمبر 2023، وهو ذو عشب طبيعي.

أما الملعب الثاني فهو ملعب كارلو كاستيلاني فيقع في مدينة إمبولي ويستضيف مباريات فريق إمبولي ويتسع لأكثر من 16 ألف متفرج، وأرضيته من العشب الطبيعي وقد جرى افتتاحه عام 1965.