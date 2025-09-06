بروك ليسنر يقتحم الحلبة ويدمر جون سينا (فيديو)

في أول ظهور له منذ عودته في عرض "سمر سلام"، كرر أسطورة المصارعة بروك ليسنر نفس السيناريو الذي اعتاد عليه: "تدمير جون سينا بلا رحمة"، فقد اقتحم "الوحش" مباراة كلاسيكية على بطولة الولايات المتحدة بين سينا وسامي زين، فجر اليوم السبت، في عرض "سماكداون" ليعيد إلى الأذهان المواجهات الشرسة التي جمعته بسينا في الماضي.

تدخل ليسنر المفاجئ أوقف المباراة، حيث فرض سيطرته المطلقة على الحلبة، مذكراً الجميع بقوته الجبارة التي جعلته أحد أكثر النجوم إثارة للرعب في تاريخ WWE.

في اللحظة التي كان فيها جون سينا على وشك حسم المباراة والفوز بلقبه الخامس لبطولة الولايات المتحدة، دوّت موسيقى بروك ليسنر المميزة في أرجاء ملعب "أول ستيت آرينا"، ما أثار حالة من الجنون بين جماهير شيكاغو، هذا الظهور المفاجئ لليسنر قلب الموازين، وحوّل مسار المباراة إلى مواجهة غير متوقعة، تاركاً الجميع في حالة ترقب لما سيحدث بعد ذلك.

وبعد سنوات من الغياب عن عروض WWE، اختار بروك ليسنر أن يظهر تحديداً في الليلة الأخيرة لجون سينا بعرض "سماكداون"، ليضفي على الحدث طابعاً درامياً لا يُنسى.

كان من المفترض أن يكون الخامس من سبتمبر 2025 ليلة خاصة لسينا، الذي أعلن عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن هذه الجمعة ستكون آخر ظهور له في "سماكداون"، حيث شهد نفس المبنى قبل 23 عاماً ظهوره الرسمي الأول في WWE.

هكذا، اكتملت الدائرة في مسيرة سينا الحافلة، التي بدأت وانتهت في نفس المكان، تاركاً إرثاً لا يُمحى في تاريخ المصارعة الترفيهية.

وبمجرد دخول ليسنر الحلبة، وجّه ضربة "إف-5" مدوية لزين، لكنه سرعان ما حوّل انتباهه نحو هدفه الرئيسي، ونفذ ليسنر حركتين "إف-5" صاخبتين على سينا، ليقلب موازين المباراة بشكل دراماتيكي.

وكان أُعلن رسمياً عن مواجهة مرتقبة بين بروك ليسنر وجون سينا في عرض WWE القادم "ريسلبالوزا" (WrestlePalooza)، والذي سيقام في 20 سبتمبر بمدينة إنديانابوليس، إنديانا.

كان من المتوقع أن تتجدد المواجهة بين الأسطورتين خلال جولة اعتزال سينا، البطل العالمي 17 مرة، خاصة بعد الهجوم الذي شنه ليسنر عليه في عرض "سمر سلام".

وستكون هذه المباراة الأولى التي تجمع بين سينا وليسنر منذ "سمر سلام 2014"، عندما سيطر الوحش على البطل وانتزع منه بطولة WWE للوزن الثقيل.

هذا اللقاء المنتظر يعيد إلى الأذهان واحدة من أكثر المنافسات إثارة في تاريخ WWE، ويعد الجماهير بمواجهة تاريخية جديدة بين عملاقين من عمالقة الحلبة.