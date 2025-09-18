بث مباشر لمباراة مانشستر سيتي ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا

تشهد مدينة مانشستر، الخميس، واحدة من أبرز مباريات الجولة الافتتاحية لدوري أبطال أوروبا، حيث يستضيف ملعب الاتحاد قمة مثيرة بين مانشستر سيتي ونابولي.

ويترقب الجميع عودة كيفن دي بروين إلى ملعب الاتحاد، حيث كان نجمًا بارزًا لمانشستر سيتي على مدار عشر سنوات قبل انضمامه إلى نابولي في الصيف الماضي.

النجم البلجيكي، الذي يحظى بمكانة أيقونية في النادي الإنجليزي، حقق كل الألقاب الممكنة خلال فترته مع السيتي، بما في ذلك أربعة ألقاب متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه سيعود اليوم كخصم.

ويطمح المدرب بيب غوارديولا إلى بداية قوية في الموسم الجديد لتجنب تكرار المعاناة التي حدثت للفريق في البطولة بالموسم الماضي.

ويدخل السيتي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الساحق 3-0 على غريمه التقليدي مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

في المقابل، يعيش نابولي حالة من التفاؤل بعد بداية قوية في دفاعه عن لقب الدوري الإيطالي، حيث فاز في جميع مبارياته الثلاث هذا الموسم، بما في ذلك انتصار بنتيجة 3-1 على فيورنتينا.

وتقدم "إرم نيوز" تغطية مباشرة، لأحداث مباراة مانشستر سيتي ضد نابولي بدوري أبطال أوروبا، خلال السطور القادمة:

تشكيل مانشستر سيتي

تشكيل نابولي

انطلاق صافرة المباراة

الدقيقة 4: تسديدة من روبن دياز، وتمر بعيدة عن مرمى نابولي.