الكلاسيكو.. هل سبّبت عودة مصابي برشلونة ارتباكًا لريال مدريد؟
كشفت صحيفة "ماركا" الأجواء داخل غرفة خلع الملابس في نادي ريال مدريد مع عودة عدد من لاعبي برشلونة المصابين قبل يوم واحد فقط من الكلاسيكو.
واستعاد برشلونة بعض نجومه المهمين، حيث دخل قائمة الكلاسيكو بشكل رسمي: جول كوندي، وروبرت ليفاندوفسكي، ورافينيا.
وعلى الرغم من ظهور فرينكي دي يونغ، وبيدري في تدريبات، أمس، لم يتواجدا في القائمة، حيث لم يكتمل شفاؤهما.
وكان تشافي مدرب برشلونة قد أعلن أن قائمة الكلاسيكو لن يتواجد بها سوى اللاعب مكتمل الجاهزية فقط.
وبعكس عادات برشلونة، لم يتم الإعلان عن قائمة الفريق قبل المباراة بـ24 ساعة على الأقل، حيث تم الكشف عن قائمة الكلاسيكو قبل ساعات قليلة من المباراة.
وقالت صحيفة ماركا، إن غرفة خلع ملابس ريال مدريد لم تتفاجأ على الإطلاق بعودة لاعبي برشلونة المصابين على الرغم من أهميتهم الكبيرة، حيث بدا الأمر متوقعًا بالنسبة لفريق المدرب كارلو أنشيلوتي.
ويحل ريال مدريد ضيفًا على برشلونة في مباراة الكلاسيكو على ملعب المونتجويك في ظل صراع كبير بين الناديين على صدارة الدوري الإسباني.
وتصدَّر جيرونا الدوري الإسباني بفوزه، أمس، على سيلتافيغو.