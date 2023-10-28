الكلاسيكو.. هل سبّبت عودة مصابي برشلونة ارتباكًا لريال مدريد؟

وعلى الرغم من ظهور فرينكي دي يونغ، وبيدري في تدريبات، أمس، لم يتواجدا في القائمة، حيث لم يكتمل شفاؤهما.

وكان تشافي مدرب برشلونة قد أعلن أن قائمة الكلاسيكو لن يتواجد بها سوى اللاعب مكتمل الجاهزية فقط.

وبعكس عادات برشلونة، لم يتم الإعلان عن قائمة الفريق قبل المباراة بـ24 ساعة على الأقل، حيث تم الكشف عن قائمة الكلاسيكو قبل ساعات قليلة من المباراة.