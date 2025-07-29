لماذا رفض مصعب الجوير الاستمرار في الهلال؟

بات مصعب الجوير، نجم نادي الهلال السعودي، قاب قوسين أو أدنى من الانتقال لصفوف القادسية في الميركاتو الصيفي الحالي، رغم ارتباطه بارتداء قميص الشباب الذي لعب له الموسم الماضي معارًا وقدم معه أداءً مميزًا.

وعاد الجوير إلى صفوف الهلال الفترة الماضية خاصة قبل مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية، وتوقع الجميع أنه بعد ظهوره الجيد مع الشباب وتقديم الأداء المأمول منه سيكون أساسيًّا تحت قيادة سيموني إنزاغي، ولكن اللاعب لم يشارك إلا لدقائق قليلة في مونديال الأندية، وهو ما كان بالنسبة له مؤشرًا واضحًا أنه لن يكون ضمن حسابات المدرب الإيطالي، فاتخذ حينها قرارًا نهائيًّا بالرحيل وأبلغ إدارة "الزعيم" بهذا الأمر.

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وذكرت أخيرًا صحيفة "الرياضية" أن الصفقة ستكلف القادسية 50 مليون ريال سعودي، بعقد يمتد 5 مواسم مع القادسية.

ووضع اللاعب شرطًا أمام إدارة الهلال بضرورة اللعب الموسم المقبل أساسيًّا وهو الشرط الذي رفضه سيموني إنزاغي، وهو ما سهل رحيل اللاعب الذي لن يقبل الجلوس على دكة البدلاء مرة أخرى.

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كما أن اللاعب كان سيدخل في شهر يناير المقبل الفترة الحرة من عقده، التي تمنحه صلاحية التوقيع لنادٍ آخر دون العودة لفريقه الحالي الهلال.

ويمتلك الجوير مشاركات مع الهلال تصل إلى 40 مباراة بحسب "ترانسفير ماركت"، سجل خلالها خمسة أهداف وصنع هدفين.

أما مع الشباب، فقد شارك في 48 مباراة، سجل خلالها سبعة أهداف، ويمتلك على مستوى الصناعة 13 هدفًا.