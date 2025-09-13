شيء غير طبيعي.. سامي الجابر يكشف سر تراجع مستوى نجم الأهلي توني (فيديو)

كشف سامي الجابر، نجم نادي الهلال السابق، السر وراء تراجع مستوى الإنجليزي إيفان توني، لاعب الأهلي السعودي، في مواجهة الاتفاق، التي جمعت الفريقين، مساء أمس الجمعة، وانتهت بالتعادل السلبي.

وكانت الجماهير تعول على إمكانيات توني لجلب الفوز، ولكن اللاعب ظهر بعيدا عن مستواه، رغم بدايته الجيدة مع الفريق وقيادته "الراقي" لحصد لقب السوبر السعودي على حساب النصر، في المواجهة التي جمعتهما في هونغ كونغ.

كما أسهم توني في تتويج الأهلي بدوري أبطال آسيا للنخبة، مسجلا 35 هدفا الموسم الماضي، بينها 23 هدفا في الدوري.

وبدأ توني الموسم مع الأهلي بالفوز على نيوم بهدف نظيف سجله، ثم سجل ثلاثية ضد العربي في كأس الملك.

وقال سامي الجابر في تصريحات تلفزيونية: "بدون أدنى شك توني لا يستدعى أو يلعب في المنتخب الإنجليزي، وكان التوقف الدولي الأخير وعدم لعبه لمدة أكثر من أسبوع له تأثير كبير عليه بالتأكيد، وهو كان أفضل لاعب في الموسم الماضي ونقل الأهلي نقلة غير طبيعية، وحرر العديد من اللاعبين بجانبه".

وأضاف: "لاعبو الأندية الكبار ظهرت عليهم المعاناة والتأثر بسبب فترة التوقف الدولي حتى نفسيا وهذا واضح، ورأينا معاناة مثلا مع الاتحاد، بعكس النصر والهلال، والنصر لديهم لاعبون برتغاليون شاركوا مع منتخب بلادهم".

وتابع الجابر: "لا يمكن أن نرى توقفا في دوري بعد جولة واحدة وهذا شيء غير طبيعي، هذا أمر يجب له دراسة مرة ثانية من المسؤولين، ولو كنت مدربا أجد هذه مشكلة كبيرة فاللاعب يعود لي مرهق مثلا من منتخب بلاده أو حتى لم يلعب ويعود لي يحتاج لإعداد لتهيئة وإعداد مجددا".