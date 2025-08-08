"زجاجي غاب 700 يوم".. النصر السعودي يتلقى تحذيرا خطيرا من صفقة كومان

حذّر خبير في كرة القدم نادي النصر السعودي من التعاقد مع المهاجم الفرنسي كينغسلاي كومان وذلك بعد تداول أنباء حول دخول مسؤولي الفريق في مفاوضات مع نظرائهم في بايرن ميونخ للتعاقد مع كومان.

ويسعى النصر، الذي يخوض بداية من 19 أغسطس الجاري منافسات كأس السوبر السعودي إلى تعزيز صفوفه بصفقة أجنبية جديدة بعد التعاقد رسميا مع الجناح البرتغالي جواو فيليكس قادما من تشيلسي بعقد يمتد حتى يونيو 2027.

ونشر السعودي ثامر الشهراني، الأخصائي في العلاج الطبيعي لإصابات العظام والمفاصل والعضلات عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" تقريرا مقتضبا حول معاناة النجم الفرنسي كومان من إصابات عديدة في فترات متلاحقة من مسيرته الكروية.

وعدّد الشهراني إصابات كومان خلال كامل مسيرته قائلا إنه تغيب لأكثر من إجمالي 700 يوم (ما يعني سنتين تقريباً)، وهي مدة غياب طويلة جدا للاعب كرة القدم.

كما تطرق الشهراني إلى إصابات كومان الذي يوصف بكونه "لاعب زجاجي" لفرط تواترها، مضيفا: أنواع الإصابات هي عضلية متكررة (الضامة/ الخلفية) وإصابات قوية في مفصل الكاحل (الأربطة) وإصابات في أربطة الركبة (الخارجية/ الداخلية) وغيرها من الإصابات المُعرضة للتكرار.

ونشر أخصائي العلاج الطبيعي لإصابات المفاصل والعظام مجموعة من الصور لكينغيسلاي كومان وهو يعاني من الإصابة أو بصدد مغادرة أرض الملعب.

وخاض الدولي الفرنسي مساء الخميس 68 دقيقة في المباراة الودية التي جمعت بايرن ميونخ وتوتنهام الإنجليزي وأحرز هدفا في المباراة التي حسمها وزملاؤه بنتيجة (4 ـ 0).

وخاض كومان الذي ينتهي عقده مع بايرن ميونخ في يونيو 2027، مع فريقه 28 مباراة خلال رحلة التتويج بالدوري الألماني 2024 ـ 2025، أحرز فيها 5 أهداف وصنع 4 أخرى.