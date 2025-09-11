الرقم اكتسب قيمة حقيقية.. أول تعليق من "أحدث ضحايا" كريستيانو رونالدو

أبدى أسطورة منتخب غواتيمالا كارلوس رويز "بيسكاديتو" رد فعل ساخرًا عقب نجاح الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو في معادلة رقمه القياسي كأفضل هداف في تاريخ التصفيات المؤهلة لكأس العالم، برصيد 39 هدفًا.

الإنجاز جاء يوم الثلاثاء الماضي، حين سجل رونالدو هدفه رقم 39 في التصفيات خلال فوز البرتغال 3-2 على المجر في ملعب بوشكاش أرينا ببودابست.

هدف "الدون" جاء من ركلة جزاء في الدقيقة 58، بالمباراة التي أقيمت في إطار الجولة الثانية من المجموعة السادسة لتصفيات مونديال 2026 المقرر إقامته في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

رد فعل ساخر

رويز الذي سجل أهدافه بين عامي 1998 و2016، كتب عبر حسابه في منصة "إكس": "اكتشفت اليوم أن رقم الهداف التاريخي للتصفيات المونديالية اكتسب قيمته الحقيقية… بعد 9 سنوات!".

اللاعب الغواتيمالي أوضح في تصريحات لاحقة أن سعادته مضاعفة بكونه يتقاسم الرقم مع أسماء بحجم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، قائلاً: "أعتقد أن الأهم هو التواجد بين هذين النجمين، لأن هذا ما يمنح الرقم وزنه. كوني من أمريكا الوسطى يجعل البعض يقلل من قيمة ما حققته".

رويز كان قد انتزع الرقم القياسي من الإيراني علي دائي (36 هدفًا) في سبتمبر 2016 عندما سجل خمسة أهداف في فوز غواتيمالا 9-3 على سانت فنسنت وغرينادين في تصفيات الكونكاكاف. ومنذ ذلك الحين ظل منفردًا بالصدارة حتى عادل رونالدو رقمه.

خلف رونالدو ورويز، يأتي علي دائي وليونيل ميسي برصيد 36 هدفًا لكل منهما، ثم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بـ32 هدفًا.

وأمام رونالدو فرصة لتحطيم هذا الرقم، في باقي مباريات المنتخب البرتغالي، في التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال.