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رياضة

مفاجأة كبيرة حول تصريحات جيرارد عن موعد تدريبات الاتفاق

مفاجأة كبيرة حول تصريحات جيرارد عن موعد تدريبات الاتفاق
جيرارد مدرب الاتفاق السعوديالمصدر: حساب الاتفاق السعودي على منصة X
إرم نيوز
إرم نيوز
24 أكتوبر 2024، 9:09 ص

كشفت تقارير إعلامية حقيقة قيام الإنجليزي ستيفن جيرارد، مدرب فريق الاتفاق، بتحديد مواعيد تدريبات الفريق بناءً على مواعيد مباريات ليفربول، الذي دافع عن ألوانه لسنوات عدة.

وتداولت وسائل إعلام سعودية تصريحات على لسان جيرارد لبودكاست "TheRedmenTV"، حيث قال إن بعض الحصص التدريبية الليلة المتأخرة تواجه احتجاجاً من قبل بعض اللاعبين.

وقال أسطورة ليفربول: "أنا وجون أغتر بيرغ، مدرب حراس الاتفاق، نراقب الأمر من كثب، لقد حددنا مواعيدنا بالكامل بناءً على مواعيد مباريات ليفربول، اللاعبون يعرفون الآن ذلك ولقد تدربنا في التاسعة أو العاشرة مساءً".

ولكن الإعلامي الرياض عبد الرحمن الحميدي، نقلاً عن مصادر عبر قناة "SSC"، قال:"غير صحيح ما يطرح أن الاتفاق يتدرب الساعة 9 أو 10 مساءً لأجل أن يشاهد جيرارد مباريات ليفربول".

 

 

وكانت قناة "TheRedmenTV" على منصة "إكس" أوضحت لمتابعيها بدورها أن ما قاله جيرارد كان على سبيل المزاح.

 

وكان الاتفاق قد تعثر في آخر 4 مباريات من دوري روشن السعودي، بعد بداية مثالية حقق خلالها 3 انتصارات متتالية، إلا أن خسارته القاسية أمام النصر (0-3) بالجولة الرابعة، كانت نقطة فاصلة في تراجع أداء الفريق، حيث تعادل بعدها أمام التعاون (1-1)، ثم خسر أمام الرائد (0-1) والعروبة (2-3)، ليتراجع إلى المركز التاسع، برصيد 10 نقاط، فيما استهل مشاركته في دوري أبطال الخليج، بالفوز على الرفاع البحريني بنتيجة (3-1).

يذكر أن جيرارد قاد نادي الاتفاق، في 44 مباراة رسمية منذ 2023 وحتى الآن، محققًا 17 انتصارًا مقابل 13 تعادلًا و14 هزيمة، في مختلف المسابقات.

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